Der Kubus nimmt Gestalt an

Reilingen.Zu einem Zentrum für eine lebendige Gemeinschaft wer-den soll das neue evangelische Lutherhaus in Reilingen, das gerade am Martin-Luther-Weg errichtet wird. Mitten in der dörflich geprägten Umgebung nimmt das kirchliche Bauwerk allmählich seine geplante Form und Gestalt an. Längst sind die Gründungsarbeiten abgeschlossen, stehen bereits die Stahlbeton-Außenteile, wird die Gebäudekubatur mit Kalksandsteinmauerwerk zunehmend in ihre endgültige Form gebracht. Josef Dufrin von der Kirchengemeinde gibt uns hier einen Überblick über die Fortschritte.

Im östlichen Trakt ist ein Teil der ebenerdigen Nutzflächen bereits durch eine Filigrandecke samt Ortbeton überdeckt. Durch die größere Raumhöhe ist im westlichen Flügel keine Betondecke vorgesehen. Auch der Rohling des beim vorjährigen „Baustellengottesdienst im Grünen“ in Beton gegossenen und mit bunten Mosaiksteinen gestalteten Kreuzes hat schon einen prominenten Platz im Gebäude eingenommen.

Für viele Anlässe und jedes Alter

Ein Gemeindehaus für alle Generationen und verschiedene Anlässe soll der rund 1,5 Millionen Euro teuere Neubau sein, eine Versammlungsstätte für „alle Priester“, wie der große Reformator Martin Luther einst die Mitglieder der ganzen Gemeinde bezeichnete. Der ebenerdige, eingeschossige Baukörper ist barrierefrei geplant. Holz in Form von schattenspendenden Lamellen und ein sandfarbener Farbton beim Außenputz korrespondieren mit der durch alte Tabakscheunen ländlich geprägten Umgebung.

Die Architektur der zu Kirche und Rathaus hin ausgerichteten Firste soll die „Zwei-Reiche-Lehre“ Martin Luthers reflektieren, nämlich eine Trennung von Kirche und Staat, deren Binnenverhältnis aber ein paralleles, sich unterstützendes Miteinander nicht ausschließt. Eine schöne Symbolik für das Leben in der Gemeinde, für das Miteinander von kirchlicher und politischer Gemeinde, so die Baubeschreibung. Durch den Versatz des nördlichen Baukörpers in Richtung ehemaliges Lutherhaus will die Stellung des Gebäudes sehr sensibel auf die umliegende Bebauung und neu entstehende Freiräume Rücksicht nehmen, so Josef Dufrin weiter.

Der große Saal im westlichen Trakt verfügt über eine Fläche von 146 Quadratmetern und ist teilbar. Über eine mobile Trennwand kann das gesamte Foyer mit eingebunden werden. Durch den schräg verlaufenden First und die schräge Seitenwand erhält der Innenraum einen interessanten Charakter. Er nimmt die Vorteile des Sonnenverlaufs auf, so dass auch bei Teilung ein optimaler Lichteinfall gewährleistet ist. Je nach Bestuhlungsvariante sind bis zu 120 Tischplätze möglich.

Im zurückspringenden östlichen Baukörper befinden sich Lager- und Technikflächen, WC-Anlage und ein großer Raum für die CVJM mit Direktausgang zum Freibereich. Im vorderen Teil ist die Küche platziert. Ihre Lage lässt es zu, bei Veranstaltungen auch außen zu bewirten.

Barrierefreie Plätze schaffen

Der Gebäudeversatz ermöglicht es, zwei barrierefrei gestaltete Plätze mit ganz unterschiedlichem Charakter zu schaffen. Der Vorplatz am Eingangsbereich wirkt großzügig und einladend, und der Saal lässt sich durch großflächiges Öffnen der Glasfront optimal mit dem Platz verbinden. Der überdachte Eingangsbereich mit anschließendem Foyer befindet sich zentral zwischen den beiden Baukörpern.

In den kommenden Wochen hofft Firmenchef Heiko Schaefer von der Schaewo-Bau auf milderes Bauwetter, denn Minustemperaturen, wie sie gegenwärtig anzutreffen sind, sieht er kritisch: „Optimale und kraftschlüssige Verbindungen bei Maurerarbeiten garantieren nun einmal erst Plusgrade ab fünf Grad.“ Ob also das vorgegebene Zeitfenster für die Fertigstellung des Rohbaus ausreiche, sei derzeit entscheidend vom Wetter abhängig. jd

