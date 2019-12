Der Nachwuchs steht im Mittelpunkt

Reilingen.Der Jahreswechsel ist nicht nur die Zeit der guten Vorsätze, sondern auch die Zeit des Innehalten, des Rückblicks. Auch das Leben in Gemeinden will bilanziert und mit einer treffenden Überschrift versehen werden. Um es kurz zu machen – es war ein Jahr des Bauens, des Wachstums. Es wurde sowohl in die Höhe, beispielsweise mit dem Anbau an die Schillerschule, als auch in der Fläche gewachsen,

...