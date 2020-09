Der Sommer ist nur noch Erinnerung

Reilingen.Für die Meteorologen hat er am 1. September begonnen, kalendarisch richtet sich der Herbstbeginn am 22. September nach dem Stand der Sonne, wenn sie genau senkrecht über dem Äquator steht, Tag und Nacht gleich lang sind. Auch wenn die Tage dann zunehmend kürzer werden und die Sonnenstunden in kleinen Schritten abnehmen, ist es zumindest tagsüber oft noch angenehm warm. Bei stabiler Wetterlage lockt der „Altweibersommer“ nach draußen. Zum Tagesausklang nimmt sich der Abendhimmel am schon bunten Laub ein Beispiel. Der Horizont leuchtet in unvergleichlichen, stimmungsvollen Farben und lässt die bevorstehende dunkle Jahreszeit in weite Ferne rücken. / jd

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.09.2020