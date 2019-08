„Der Vogel macht’s“, dass Hähnchen hier so begehrt sind

Reilingen.Vier Tage haben die Kleintierzüchter in ihrem und um ihr Vereinsheim in der Wilhelmstraße ihr Gockelfest gefeiert. Schon am Freitagnachmittag kamen die ersten Hungrigen zur Eröffnung und freuten sich auf knusprige Gockel und kühles Bier vom Fass oder Weinschorle.

Mitten in der Gemeinde befindet sich das Vereinsgelände der Kleintierzüchter. Wer zum Gockelfest will, muss vorbei an einer ganzen Reihe von Gehegen mit Zwerg-Malaien, Orpington-Hühnern oder Meißner Widdern. Es scheint eine eigene kleine Welt zu sein, die man betritt.

Umso gemütlicher erschien es so den Festbesuchern, die es sich im familiären Ambiente gut gehen ließen. So sah es auch Alfonso Galasso, der seit einigen Jahren jedes Jahr zum Fest nach Reilingen fährt: „Warum ich herkomme? Wegen der leckeren Gockel. Dazu sage ich nur: Der Vogel macht‘s!“

Kein Wunder, denn laut Vorstand kennen „nur zwei Menschen auf der Welt“ die geheime Gewürzmischung. Doch Galasso nennt noch einen weiteren Grund: „Diese Art von Dorfgemütlichkeit ist toll. Sie geht leider immer mehr verloren. Hier aber noch nicht. Das muss man unterstützen“, ergänzt er lachend. Immer mehr Freunde habe er im Laufe der Jahre begeistern können, die ihn zu den Kleintierzüchtern begleiten.

Janis Demel aus Reilingen kommt ebenfalls immer wieder: „Ich gehe zu allen Festen im Ort, da gehört dieses natürlich dazu.“ Ehemann Markus kann dem nur zustimmen und betonte: „Das ist auch sehen und gesehen werden. Man trifft sich und hat eine gute Zeit zusammen.“

Aktiv sind „die glorreichen sieben“

Klaus Nonnenmacher, Vorsitzender der Kleintierzüchter seit 2016, freute sich über die lange Tradition des Gockelfestes: „Begonnen wurde damit im Jahr 1957. Der Verein besteht sogar schon seit 1907.“ Neben Rassegeflügel würden auch Wachteln, Tauben und Kaninchen gezüchtet. Von 34 Mitgliedern seien aber nur wenige aktiv: „Wir sind die glorreichen sieben“, witzelte der Vorsitzende und fuhr fort: „Würde man Kleintierzucht über den Laptop oder das Smartphone betreiben können, hätten wir Mitglieder ohne Ende.“

Es gebe auch organisierte Besuche von Klassen der nahegelegenen Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule. Manche Kinder seien wirklich begeistert, würden aber leider meist durch die Eltern gebremst: „Das liegt wohl an der Ablehnung von zu viel Verantwortung und dass man sich heute wohl nicht mehr schmutzig machen darf. Das ist schade. Den Kindern täte es sicher gut“, ist Nonnenmacher überzeugt.

Nonnenmacher selbst betreibt Kleintierzucht seit seinem elften Lebensjahr, als er ein Kaninchenpaar geschenkt bekam, aus dem bis heute rund 70 Tiere geworden sind. Erfreulich sei, dass die aktiven Mitglieder mit Begeisterung bei der Sache seien, so wie Sven Leonhardt, der für den Bierausschank und „ein bisschen für alles“ verantwortlich sei und Schriftführerin Helga Bätz: „Ohne die beiden ginge nichts“, betonte der Vorsitzende voller Überzeugung.

Sven Leonhardt selbst ist nicht nur das Feiern wichtig, sondern auch, den Menschen Kleintiere jenseits von Hund und Katze nahezubringen und gefährdete Rassen zu schützen: „Sehen Sie, die Schilder an den Gehegen mit Infos über die Tiere habe ich angefertigt“.

Fokus auf bedrohte Arten gelegt

„Mein Interesse gilt besonders bedrohten Tierarten. Ich züchte unter anderem schwarze Meißner Widder. Von diesen wunderschönen Kaninchen gibt es nur noch 120 in ganz Deutschland. Aber auch Orpington-Hühner, die auf der Roten Liste schon zur Beobachtung stehen.“

Helga Bätz freute sich trotz der vielen Arbeit auf die Festtage: „Sonntags gibt es unseren leckeren Hühnersalat. Der ist immer sehr begehrt. Am Montag ist ab 12 Uhr Rentnernachmittag. Da gab‘s die Hähnchen zum halben Preis. Das wird immer sehr gut angenommen.“ mon

