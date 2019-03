Der Vorstand

Die Vorsitzende Sabine Petzold (3. v. l.) und ihre Stellvertreterin Patricia Malcher (l.) freuen sich über die langjährige Treue ihrer Parteikollegen Walter Astor und Richard Eichhorn (r.). © Reeb

Ganz im Zeichen der Kommunalwahlen im Mai stand die Jahreshauptversammlung der Freien Wähler unter Leitung der Vorsitzenden Sabine Petzold und ihrer Stellvertreterin Patricia Malcher. Es war den beiden eine besonders große Ehre, zwei hochverdiente Männer für ihre langjährige Mitgliedschaft auszuzeichnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit 40 Jahren ist Ehrenmitglied Richard Eichhorn bei den Freien Wählern. Er war von 1990 bis 1995 Vorsitzender, 20 Jahre im Gemeinderat, Bürgermeisterstellvertreter und in vielen Reilinger Vereinen aktiv. Immer ein ehrlicher, bescheidener und aufrichtiger Mann sei er noch heute ein Vorbild für die Gemeinderäte der Freien Wähler. Er habe sein kommunalpolitisches Amt für seine Reilinger immer geliebt und ernst genommen. Der Dank des Vorstandes galt auch seiner Ehefrau Liesel, die ihn immer tatkräftig unterstützt hat.

Schon seit 50 Jahren ist Ehrenmitglied Walter Astor bei den Freien Wählern. Er war ebenfalls Gemeinderat und viele Jahre im FW-Vorstand. Ein Mann, der sich in vielen Kultur- und Sportbereichen in Reilingen über das Normalmaß hinaus eingesetzt habe. Ihm wurde dafür bereits im Jahr 2016 das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland für seine herausragenden Leistungen in vielen Ehrenämtern verliehen. Dass man auf ihn noch nicht verzichten könne, zeige, dass er als Vertreter der FW noch als Vorsitzender im Gutachterausschuss der Gemeinde tätig ist. Walter Astor sei ebenso ein großes Vorbild für viele, die in einem Ehrenamt tätig sind.

Sachliche Lösungen

Die wiedergewählte Vorsitzende und Fraktionssprecherin Sabine Petzold dankte für das ausgesprochene Vertrauen und versprach, dass sich die Freien Wähler weiter auf hohem Niveau für die Belange der Reilinger Bürger einsetzen würden. „Wir stehen für Reilingen“ haben sich achtzehn Persönlichkeiten für den Wahlkampf als Slogan gewählt und wollen damit zum Ausdruck bringen, was für sie oberste Priorität hat. Weiterhin ginge es den Freien Wählern stets um die sachlich beste Lösung vor Ort, bürgernah und nachvollziehbar, die Menschen sollen im Mittelpunkt ihres Handelns stehen. „Verständlich und transparent sollten keine leeren Worte sein“, so Petzold, „aktuell wird in Reilingen an jeder Ecke gebuddelt und gebaut.“ Nicht immer ginge es dabei ohne Hindernisse und Ärger vonstatten. Es sei aber tatsächlich so: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Ob die positive wirtschaftliche Lage noch lange anhielte, würde bereits angezweifelt. „Dabei gibt es noch einen Berg von nicht umgesetzten Maßnahmen“, so Petzold. Die Kommunen seien verpflichtet, für eine qualifizierte Kinderbetreuung zu sorgen. Die ständig wachsenden Kinderzahlen seien erfreulich, allerdings müsse neben der Kita „Haus der kleinen Hasen“ bereits eine mobile Lösung gebaut werden, damit man den Anmeldungen gerecht werden könne.

Steigende Personalkosten

Die Weiterentwicklung und der Anbau der Gemeinschafts-Schillerschule habe ebenso oberste Priorität. Ob Kindergärten oder Schulen, hier würden die Kommunen finanziell von der grün-schwarzen Regierung im Land im Stich gelassen.

FW-Kreisrat Bürgermeister Stefan Weisbrod berichtete aus der drittstärksten Fraktion im Kreistag. Auch dort laufe nicht alles reibungslos und enorm steigende Personalkosten belasteten den Haushalt. Unbefriedigend laufe nicht nur aus Sicht von Reilingen die Umsetzung der Maßnahme „Cybernet – Glasfaser – Backbone“. Freuen konnte sich die FW-Kreistagsfraktion, dass sie sich mit dem Antrag, die Kreisumlage zu senken, durchgesetzt habe und die Zuschüsse für Schulsozialarbeit aufgestockt wurden. Nach wie vor seien der ÖPNV und die eventuelle Einführung eines Schnellbusses aktuelle Themen. Weisbrod unterstrich, dass sich die Freien Wähler unabhängig, bürgernah und mit Blick auf das Geld der Bürger einbringen und wünschte sich hier fraktionsübergreifend mehr Konsens.

Am Donnerstag, 28. März, 20 Uhr findet im Vereinsraum I der Fritz-Mannherz-Hallen eine Kandidatenvorstellung statt. Der nächste Nachbarschaftsstand folgt am Montag, 8. April, 18 Uhr, in der Robert-Stolz-Straße. zg