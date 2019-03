Der Winter hat jetzt keine Chance mehr

Reilingen.Jetzt hat die kalte Jahreszeit keines Chance mehr: Auf dem Parkplatz der Fritz-Mannherz-Halle findet vom morgigen Samstag bis Dienstag, 26. März, das Frühlingsfest statt. Die Kultur- und Sportgemeinschaft hat alle Kinder dazu aufgerufen, am Sonntag, 24. März, 14.30 Uhr mit einem Sommertagsumzug, den Winter zu vertreiben. Der wird symbolisch vor der Friedrich-von-Schiller-Schule verbrannt.

Vor allem die jüngeren Besucher sollen an dem reichhaltigen Angebot auf dem Rummelplatz ihre helle Freude haben. Die Familie Traber hat einmal mehr ein buntes Angebot zusammengestellt. Auf die seit Generationen beliebten „Boxautos“ im Autoscooter wird ebenso wenig verzichtet wie auf den Eurojet.

Schwung mit Berg- und Talbahn

Dieses Jahr ist auch der „Olympiaexpress“ dabei, eine klassische Berg- und Talbahn, besser bekannt als „Himalaya“. Auf die kleinen Besucher wartet das Kinderkarussell „Kindertraum“ und, wie es sich für einen echten Rummelplatz gehört, dürfen auch Ball- und Pfeilwurfbuden oder die lustige Angelei nicht fehlen. Abgerundet wird das vielfältige Angebot mit weiteren Ständen, darunter süße Leckereien, wie Crêpes, der Zuckerwagen und der beliebte Imbisswagen.

Das Festwochenende schließt am Dienstag, 26. März, mit einem Familientag. Versüßt wird der Festausklang mit ermäßigten Fahrpreisen auf dem Rummelplatz.

Der Sommertagsumzug startet am Sonntag, 24. März, um 14.30 Uhr, nachdem er sich ab 14 Uhr in der Siemensstraße formiert hat. Von der Siemensstraße geht es über Richard-Wagner-, Speyerer- und Gartenstraße auf das Gelände der Friedrich-von-Schiller-Schule, wo der Winter symbolisch und unter Aufsicht der Freiwilligen Feuerwehr verbrannt wird.

Schneemann wird vorbereitet

Für den Sommertagsumzug werden nicht nur die Sommertagsstecken benötigt, die die Kinder in der Regel selbst herstellen. Auch der große Schneemann muss jedes Jahr aufs Neue gebastelt werden, weil er in Flammen aufgegangen ist. Michael Greif und seine Tochter Rebecca fertigen hierzu zuerst den Grundkörper aus Draht und alten Zeitungen. Danach geht es an die Feinarbeiten.

Zu guter Letzt wird der Schneemann gestrichen. Natürlich dürfen der obligatorische Hut, ein Gesicht und die Nase nicht fehlen. Greifs Tochter Rebecca freut sich darauf, mit ihrer Klassenkameradin Elodie den Schneemann durch die Straßen zu ziehen. jd

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 22.03.2019