„Deutsche Messe“ im Jubiläumsjahr geplant

Reilingen.Zur jährlichen Generalversammlung hatte der evangelische Kirchenchor in die Besenwirtschaft „Schell“ eingeladen. Vorsitzender Frank Powik hieß im gut besetzten Saal zahlreiche Ehrenmitglieder und passive Mitglieder neben den Sängerinnen und Sängern willkommen. Pfarrerin Eva Leonhardt schloss sich seinen Worten mit einer kurzen Andacht über das Thema Lügen an.

Nach einer Präsentation über das vergangene Jahr, den Berichten des Dirigenten Michael Leideritz und der Schriftführerin Regina Stroh, welche wie jedes Jahr in gekonnt umfangreicher und detaillierter Weise vonstattengingen, verlas Kassiererin Elfriede Werner das Zahlenwerk um die Aus- und Einnahmen des Chores. Die Kassenprüfer Waltraud Schell und Gertrud Takatsch hatten keine Probleme mit der einwandfreien Buchführung, sie schlugen die Entlastung der Vorstandschaft vor.

Für fleißigen Singstundenbesuch und Beerdigungssingen konnten Vorsitzender Powik und Kassiererin Werner etliche Sängerinnen und Sänger ehren und ihnen ein kleines Präsent als Dankeschön übergeben.

Zügig ging es bei dem Punkt Teilneuwahlen der Vorstandschaft. Wahlleiter Manfred Astor stellte nach der Wahl fest, dass alle Ämter einstimmig von der Versammlung gewählt wurden.

Ausflug nach Ötigheim

Beim Tagesordnungspunkt Verschiedenes nahm die Vorstandschaft die Möglichkeit wahr, um den diesjährigen Tagesausflug, der am 30. Juni stattfindet, vorzustellen. Ziel ist Ötigheim mit Besuch der größten Freilichtbühne von Deutschland.

Für das anstehende Jubiläum der ältesten Gruppierung von Reilingen wurde der Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, für einen Fest und Dankgottesdienst in der Weinbrennerkirche und der 20. September 2020 zur Aufführung der deutschen Messe, ebenfalls in der Weinbrennerkirche, festgelegt. Danach wurde die kurzweilige Jahreshauptversammlung geschlossen, und jeder konnte in gemütlicher Runde noch einige Zeit bei der Chorfamilie verweilen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.03.2019