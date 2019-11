Die Ackerböden schützen

Reilingen.Der Ortsverband der Grünen spricht sich gegen den geplanten Ausbau der Tank- und Rastanlage „Am Hockenheimring West“ auf Reilinger Gemarkung aus, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes.

Fraktionssprecherin Anna-Lena Becker teilte bei der letzten Gemeinderatssitzung mit, dass es schon genügend versiegelte Flächen gebe und nicht noch weitere 7,5 Hektar dazukommen sollten. Bei diesem Flächenverbrauch würde es nicht bleiben, da auch noch Zufahrten geschaffen werden müssten. Die Freiwillige Feuerwehr wäre dann für diese Lkw-Parkflächen zusätzlich verantwortlich, so Becker.

Durch eine weitere Flächenversiegelung würden wichtige Funktionen der Landschaft, wie etwa der Wasserrückhalt in der Fläche, weiter eingeschränkt. Der Natur würden wichtige Lebensräume geraubt, der Landwirtschaft würde durch die Lkw-Parkflächen weitere Ackerböden aufgrund der dann notwendigen Schaffung von Ausgleichsflächen weggenommen werden.

Dennoch benötige, so die Grünen, Baden-Württemberg in den nächsten fünf Jahren mindestens 2300 zusätzliche Lkw-Stellplätze an Autobahnen. Die Initiative von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), dass sich Eigentümer von potenziellen Flächen beim Land melden können, wird von den Reilinger Grünen gelobt. Firmen, Kommunen und Privatleute, die Stellflächen an einer Autobahn haben, können sich beim Land bewerben.

Wichtig ist es aus Sicht der Grünen, diese Initiative zu unterstützen. Außerdem sei es sinnvoll, mehr Güter vom Lkw auf die Schiene zu verlagern. jr

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.11.2019