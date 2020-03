Die Blühstreifen sollen früher in Blüte gebracht werden

Reilingen/Region.War die Imkerei in der Vergangenheit noch fester Bestandteil vieler Bauernhöfe, seien imkernde Landwirte heute fast eine Seltenheit. Damit drohten Einblicke und Verständnis für die andere Berufsgruppe verloren zu gehen. Ein wichtiger Punkt in der Arbeit von Gerd Münkel, dem Bienenschutzbeauftragten des Landratsamts Rhein-Neckar, sei es daher, beide Gruppen im kommunikativem Austausch zu halten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

In der Mehrheit berichteten die Imker beim Treffen des Bienenschutzausschusses des Rhein-Neckar-Kreises und der Städte Mannheim und Heidelberg von einem sehr schwierigen und verlustreichen vergangenen Jahr. Die Obstblüte habe erst spät begonnen und sei auf wenige Wochen komprimiert gewesen. Zu wenig Zeit für geschwächte Völker, um Kraft zu tanken.

Klimawandel wird sichtbar

Im Sommer brachte die Hitzeperiode keine Entspannung, viele Pflanzen hatten die Blüte verzögert und wegen Trockenheit nur spärlich Nektar produziert. Somit sei die Nahrungssuche für die Bienen sehr mühsam gewesen. Die geschwächten Völker hätten so der Varroamilbe wenig Widerstand entgegensetzen können und hätten schon früh im Jahr behandelt werden müssen.

Die Schilderungen zeigten eindrucksvoll, dass neben den Landwirten auch Imker hart von dem sich verändernden Klima betroffen seien. Überlebenswichtig für die Bienen sei ein dauerndes Trachtenfließband, doch Wetterkapriolen beeinflussten immer stärker das Nahrungsangebot der Sechsbeiner. Ein Wunsch der Imker sei es daher, die zahlreichen Blühflächen der Bauern durch geänderte Aussaattermine früher in Blüte zu bringen. Bedauert wurde der weiterhin rückläufige Rapsanbau und damit der Verlust einer beliebten Massentracht.

Aus seiner Arbeit als Pflanzenbauberater beim Landwirtschaftsamt wusste Münkel zu berichten, dass Einschränkungen im Pflanzenschutz viele Erzeuger vom Rapsanbau abhalten würden, außerdem sorgten sinkende Erzeugerpreise durch das hohe Aufkommen von Palmöl auf dem Weltmarkt für einen Rückgang.

Geeignete Pflanzen gesucht

Trotz großer Motivation der anwesenden Landwirte, die Situation der Bienen zu verbessern, ist es nicht einfach Lösungen zu finden. So sei die Bauern und Imker weiterhin auf der Suche nach bienenfreundlichen Pflanzenarten, die in Anbau genommen werden können, um Bienen wie auch Bauern gleichermaßen ein Auskommen zu sichern. zg

