Die Finanzkrise steht vor der Rathaustür

Reilingen.Dieser Tage fanden sich über 50 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Rhein-Neckar-Kreises zur Dienstversammlung in Reilingen ein. Unter Vorsitz von Landrat Stefan Dallinger beschäftigten die Kommunalchefs in der Fritz-Mannherz-Halle zahlreiche aktuelle Themen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der große Schwerpunkt der kommunalen Aufgabenpalette waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gemeinden und auf deren Finanz- und Haushaltswirtschaft.

Schwierige Zeiten für die Bürger

Gerade in den letzten Monaten haben sich dabei fast überall die Vorzeichen „von plus auf minus gedreht“. Die Teilnehmer waren sich einig, dass auch den Bürgern dadurch insgesamt „schwierigere Jahre bevorstehen“, so auch der designierte Präsident und Hauptgeschäftsführer des Gemeindetages Baden-Württemberg, Beigeordneter Steffen Jäger.

Der gastgebende Bürgermeister Stefan Weisbrod nahm die Zusammenkunft zum Anlass, dem Landrat und den Kollegen im Rhein-Neckar-Kreis für die gute Zusammenarbeit zu danken.

Insbesondere für die Dezernentin des Gesundheitsamtes, Doreen Kuss, gab es als symbolisches Dankeschön traditionsgemäß einen echten „Reilinger Käsekuchen“ aus den Händen des Bürgermeisters. zg

