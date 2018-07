Anzeige

Später wird man sich an Gemeinderat Peter Kneis als den Mann erinnern, der das Unheil kommen sah, der sich ihm jedoch, wie im Übrigen der gesamte Gemeinderat, nicht in den Weg stellte. Voller Freude über die guten Zahlen der Buslinie 719 übersahen die Räte das Offensichtliche, die Gefahr, die sich für das Gemeinwesen in dem Zahlenwerk verbirgt und stimmten für die Umwandlung der Linie in eine Dauereinrichtung.

Bei Einstiegzahlen von im Schnitt 27 Personen täglich, so wurde das Fahrgastaufkommen vom VRN ermittelt, sah der Rat die Linie beim Bürger angekommen. Was seinem scharfen Auge dabei entglitt, waren die Aussteigzahlen: Sie liegen im Schnitt bei 23,2 Personen.

Ohne uns jetzt um die Frage zu kümmern, welches Fünftel da jeweils ausstieg und wie die anderen 80 Prozent allein zurechtkamen, führen wir uns die Zahlen nochmals in Ruhe vor Auge: Montags nahmen 34 Personen den Bus, 28 kamen zurück, Freitags waren es von 25 Einsteigern nur 17, die zurückkehrten, mittwochs ging einer verlustig, donnerstags deren vier, und nur dienstags lag die Zahl der Heimkehrer gleichauf mit den Ausreißern. Kurzum, die Gemeinde verliert in der Woche werktags 19 Angehörige. Bei einer auf der Homepage ausgewiesenen Zahl von 7640 Einwohnern dauert es also rund 402 Wochen oder 7 Jahre, 9 Monate und zwei Wochen, bis keiner mehr da ist: Im Mai 2026 ist Reilingen ein Geisterdorf.