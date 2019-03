Die Jugend für den Glauben begeistern

Reilingen.Das katholische Bildungswerk lädt zu einem Vortrag mit Kaplan Tobias Streit „Ist die Kirche tot? – Jugend in der Kirche!“ ein. Wo ist die Jugend in der Kirche? In einem herkömmlichen Gottesdienst ist sie eher nicht zu finden. Doch es gibt Wege, auf denen könnten sich Jugend und Kirche wieder treffen. Junge Menschen sind vielfach interessiert. Deshalb muss Kirche zeigen, dass sie vielfältig sein kann, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Kirche sollte noch mehr: Wegbegleiter sein, offen sein für Fragen der Jugendlichen. Denn die beste Werbung für Kirche sind noch immer die Jugendlichen, die da Heimat gefunden haben. Vielleicht erinnern Sie sich an die begeisterten Ministranten, die zur Wallfahrt in Rom waren, da war Gemeinschaft, Begeisterung und gelebter Glaube spürbar.

Zu diesem Thema wird Kaplan Tobias Streit am Freitag, 5. April, 20 Uhr, im Wendelinushaus referieren. Die Besucher sollen, falls möglich, an diesem Abend ein Smartphone (Handy mit Internetzugang) mitbringen. Kaplan Streit will „vernetzen“. Der Eintritt ist frei. Die Ministranten freuen sich über Spenden. as

