Die Kultur des Vorlesens soll gestärkt werden

Reilingen.Am Freitag war es kein Schultag wie jeder andere in der Klasse 3c in der Schillerschule, denn um 9.40 Uhr konnte Klassenlehrerin Monika Blum einen ganz besonderen Gast begrüßen, den die Kinder zwar nicht kannten, der zu diesem Termin aber oft in den Schulen der Gegend zu Gast ist. Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages hatte der Landtagsabgeordnete und kulturpolitischer Sprecher seiner Fraktion der Grünen, Manfred Kern, den Weg in die Wilhelmstraße gefunden, um aus dem Kinderroman „Der Ratz-Fatz-x-weg 23“ von Salah Naoura vorzulesen.

Anfänglich waren die Kinder noch skeptisch, fanden aber schnell in die Erzählung hinein. Denn zu spannend war die Handlung, in der zwei Kinder mit Hilfe einer Freundin hinter die überbordende Putzwut ihrer Mutter kommen, die plötzlich aufgetaucht war, seit der neue „Superstaubsauger „Ratz-Fatz-x-weg 23“ von ihr eingesetzt wurde. Daraus entwickelte sich eine packende Geschichte, in deren Verlauf die Klasse in der Retrospektive von ihren Abenteuern erfuhr, als die drei ihrem ungläubig reagierenden Rektor davon berichteten. So manches Kind mag sich dabei gefragt haben, wie es wohl wäre, sich wie die Kinder in der Geschichte einfach in einem Karton selbst zu verschicken – Guckloch inklusive – und dann mir nichts dir nichts im fernen Marokko zu landen und dort geheime Ermittlungen anzustellen.

Natürlich wird am Ende alles gut und die drei finden in Afrika ein Heilmittel, das die Mutter wieder gesunden lässt, nachdem eine Substanz der Firma „Gründlich“ diese überall nur Schmutz hatte sehen lassen. Dabei gelang es nicht nur Autor Salah Noura mit besonderem erzählerischen Talent zu punkten, sondern auch Kern.

Dies bestätigte die Reaktion der Klasse, als er auf die anschließende Frage „Wollt ihr noch von der Kuhfalle für die ‚wilde Hilde‘ hören, die immer ausbrach, weil sie Kirschen so liebte?“ die er beim Vorlesen nur kurz angerissen hatte, ein klares und begeistertes „Ja!“ der Kinder als Antwort erhielt.

Das Landtagsmitglied hatte sichtlich Spaß beim Vorlesen, mit dem er sich an diesem Vormittag gänzlich unpolitisch einem durchaus kritischen Publikum präsentierte und mit viel Aufmerksamkeit und Applaus belohnt wurde. Mal veränderte er die Stimme, mal zeigte er die Illustrationen im Buch, fasste Teile des Kinderromans zusammen, um diesen so in nur einer Schulstunde den Kindern komplett erzählen zu können. Für Heiterkeit sorgte auch die in der Geschichte auftauchende Lehrerin Frau Blume, denn diese, so waren sich die Kinder der 3c sicher, würden sie ja kennen, womit die eigene Klassenlehrerin Frau Blum gemeint war.

Die spannende Geschichte „Der Ratz-Fatz-x-weg 23“ von Salah Naoura, dem vielfach ausgezeichneten Autor, der besonders für sein Werk „Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums“ aus dem Jahr 2011 schon vielen bekannt sein dürfte, war gut gewählt und fesselte die kleinen Zuhörer. Manfred Kern betonte: „Den Vorlesetag finde ich sehr wichtig, da er die Kultur des Vorlesens aufgreift, die immer mehr verlorenzugehen droht“ und ergänzte: „Ich arbeite gern mit Kindern. Wie sich ihnen beim Vorlesen neue Welten auftun, ist einfach großartig und vermittelt auch einem selbst ein gutes Gefühl.“

Die kleine Dela (8) äußerte sich begeistert: „Das war total lustig“ und ihr Klassenkamerad Neo (8) ergänzte auf die Frage, ob er gerne mehr in der Klasse vorgelesen bekäme: „Ja, bitte, ganz ganz oft!“

Temporäre Reduzierung

Rektor Falk Freise unterstrich ebenfalls die Wichtigkeit des Vorlesens und berichtete von seinen eigenen Erfahrungen hierzu: „Als ich noch Klassenlehrer war, haben wir in jedem Schuljahr zwei Bücher komplett durchgelesen. Das ist heute genauso wichtig und stellt besonders in unserer digitalen Zeit der Reizüberflutung eine Form von wohltuender, temporärer Reduzierung der Kinder dar, bei der sie sich komplett auf eine Sache konzentrieren.“

Und, fügte er hinzu: „Letzte Woche traf ich eine meiner ehemaligen Klassen der damaligen Hauptschule. Da erfuhr ich, dass eine ganze Reihe der Schüler später sogar das Abitur gemacht hat. Das hat mich sehr gefreut. Die intensive Hinführung zum Lesen und das Vorlesen selbst könnten dabei durchaus eine Rolle gespielt haben.“ mon

