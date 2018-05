Die „Lokalmatadiven“ lassen’s krachen

Anzeige

Reilingen.Das im April geplante Konzert der „Begabten Hausfrauen mit Verstärkung“ musste krankheitsbedingt ausfallen – nun freuen sich Veranstalter und „Begabte Hausfrauen“ (BHs) auf den neuen Termin. Am Sonntag, 27. Mai, geht es ab 18 Uhr rund in der Aula der Schillerschule.

Mit ihrem Programm „Lokalmatadiven“ wagen sich die beiden Hockenheimerinnen Sabine Weyers und Marina Nottbohm in die Nachbargemeinde Reilingen. Und natürlich wird nicht nur gebabbelt an diesem Abend.

Hausgemachte Texte

Musikalisch werden die beiden unterstützt von Oliver Brinkmann am Bass, Klaus Nottbohm an der Gitarre und Carsten Wagner am Schlagzeug. Mal zahm, mal pathetisch und mal rockig bringen die BHs mit Verstärkung unterschiedlichste Musikstile auf die Bühne.