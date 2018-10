Die Rettung von Menschen steht an erster Stelle

Reilingen.„Im vierten Stock piept ein Rauchmelder und es dringt Rauch aus dem Raum, in dem sich eine Elektroanlage befindet“, erklärt Philipp Walschewsky, der an diesem Abend die Rezeption im Achat Hotel in Reilingen besetzt hatte, als der stellvertretende Kommandant der Reilinger Feuerwehr, Florian Schulze, und Zugführer Mike Supper an seinem Tresen stehen. „Wie viele Personen befinden sich im Hotel“ will Schulze wissen und erhält die Antwort: „Wir sind komplett ausgebucht“.

So könnte es aussehen, wenn die Feuerwehr zu einem richtigen Einsatz in das Hotel gerufen wird. In diesem Fall war es aber lediglich eine Übung, die für die Feuerwehr, die Hotelmitarbeiter und für die Gäste im Ernstfall ein noch größeres Stück Sicherheit bringt. Die Einsatzkräfte konnten sich mit den Räumlichkeiten vertraut machen und können so bei einem echten Brand noch schneller und besser agieren.

Drehleiter angefordert

Während vor dem Gebäude alles für die Brandbekämpfung vorbereitet wurde, wurde der Brandbereich erkundet und sofort mit der Evakuierung der Gäste und dem Retten von Personen begonnen. Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr aus Hockenheim mit ihrer Drehleiter zur Übung hinzugerufen, um die Gäste schneller in Sicherheit zu bringen.

Der Brandschutz- und Sicherheitsbeauftragte des Hotels, Toni Gicev, war durch eine Warnweste sichtbar und übergab der Einsatzleitung neben ersten Informationen eine Schlüsselkarte, mit der die Feuerwehr Zutritt zu allen Zimmern bekam. So liefen bei der Übung Trupps unter Atemschutz durch die Gänge und deuteten ein Anklopfen an, das zum Verlassen der Zimmer und des Gebäudes auffordern sollte. Der angenommene Brandraum war durch eine Nebelmaschine verraucht, was den Rauchmelder in diesem Bereich auslöste. Damit nicht noch mehr Rauch in Richtung der Zimmer zog, wurde ein Rauchvorhang in die Tür gehängt, der ein Durchgehen zuließ, aber den Rauch zurückhielt.

Im Anschluss an die gelungene Übung wurden Gespräche für weitere Optimierungen geführt, um die Sicherheit der Gäste zu erhöhen. Diese waren vor der Übung selbstverständlich informiert worden, dass bald die Feuerwehr anrücke und fanden dies alles andere als störend, sondern freuten sich über das spannende Abendprogramm. Für die Feuerwehr war es eine besondere Gelegenheit unter realistischen Bedingungen zu üben. Es zeigte sich, dass ein Brand in dem Hotel eine hohe Zahl an Einsatzkräften erfordert. kd

