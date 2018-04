Anzeige

Reilingen.Gewiss liegt in fast jedem deutschen Kühlschrank eine Tube Senf. Gerne wird die gelbgrüne und recht weiche Paste zu Würstchen gegessen, aber auch oft beim Kochen zum Verfeinern der Speisen genutzt. Doch was steckt genau im Senf, wo kommt er her und was lässt sich alles aus ihm machen? Um dies alles zu erfahren, trafen sich die Landfrauen mit „Senf-Fee“ Ingrid Oswald aus Altlußheim, die seit vielen Jahren in ihrer Senfmanufaktur ihren eigenen Fruchtsenf herstellt. Ungeniert verriet sie, was alles bei der Senfherstellung benötigt wird und was sie, für ihren speziellen Fruchtsenf, noch hinzufügt. Während die Landfrauen in die Gläschen mit den gelben, braunen und schwarzen Senfkörnern schnupperten, erklärte Ingrid Oswald, dass zum Senfmehl, Essig, Wasser, Salz und Gewürze hinzu gemischt werden und dies dann drei bis vier Wochen ruhen müsse, damit sich die Schärfe abbaut.

In den leidenschaftlichen Geschichten rund um den Senf, seine Herstellung und Vermarktung verriet die Senf- Fee, wie ein prägendes Erlebnis am Gardasee den Ausschlag gab, sich experimentierfreudig an die Herstellung von Fruchtsenf zu wagen und eine ganze Reihe eigner Rezepte zu erarbeiten.

Es ist fast selbstredend, dass den Zuhörerinnen dabei immer mehr das Wasser im Mund zusammenlief und sie über das ganze Gesicht strahlten, als sie einen Teller mit Kostproben serviert bekamen. Selbstverständlich mit den bunten Eigenkreationen aus Altlußheim. Köstlich angerichtet fanden sie darauf Waldfruchtsenf auf kaltem Braten, Lachs mit Orangensenf, milden Bergkäse mit Feigensenf und Blauschimmelkäse mit Birnensenf. Die Begeisterung über das schmackhafte Erlebnis war nicht zu überhören und mit dem Lob hielt sich niemand zurück. „Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, Senf zu Lachs oder zu Käse zu essen, aber diese Kombination schmeckt richtig lecker“, sprach eine der Damen aus der Runde. Die Sorten Waldfrucht- und Orangensenf gab es zusätzlich auch noch auf Käse.