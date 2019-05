Die Sichtweise ändern

Reilingen.Zu einer Ortsbegehung mit veränderter Perspektive lud der CDU-Gemeindeverband ein: Mit Rollstühlen und Rollatoren ausgerüstet machten sich die Gemeinderatskandidaten Diana M´Bokabo, Petra Riedinger-Vester, Ingo Weißenauer und Lukas Lehn sowie Gemeinderätin Barbara Vogel und die CDU-Vorsitzende Anette Schweiger mit weiteren Bürgern auf den Weg. Selbst strömender Regen an diesem Nachmittag konnte sie in ihrem Tatendrang nicht bremsen.

„Mit dieser Aktion wollen wir das Bewusstsein schärfen und sensibilisieren für die Situation und die Belange mobilitätseingeschränkter Personen, die auf den Rollstuhl oder den Rollator angewiesen sind“, beschrieb Ingo Weißenauer.

Nicht nur im Ort ein Thema

Barbara Vogel ergänzte: „Wir freuen uns sehr, dass auch CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Martin mit dabei ist. Das zeigt die Bedeutung dieses Themas weit über die Reilinger Grenzen hinaus“. Speziell um die Situation vor Ort ging es gleich beim Start in der Hauptstraße 110. Schon hier wurde durch die Stufe am Eingang deutlich, dass es viele Barrieren gibt, die im Alltagsleben gar nicht mehr wahrgenommen werden. Solche Barrieren treffen auch Mütter mit Kinderwagen. Nur gut, dass Familie Penther vorausschauend geplant hat und es nun, nach dem Umzug der Post in die neuen Räumlichkeiten, ohne Stufen besser ist für Menschen mit Einschränkungen.

Nach zwei kurzweiligen Stunden endete der Rundgang am Gasthaus „Zum Löwen“ mit Brezeln und Heißgetränken. Alle Beteiligten haben die Tücken unebener Bürgersteigverläufe und zumeist zugeparkter, abgesenkter Bürgersteige am eigenen Leibe erleben dürfen.

„Diese Aktion möchten wir mit anderen Anlaufstellen im Sommer unbedingt wiederholen. Der Perspektivwechsel ist wichtig, damit wir vor Ort weitere Barrieren überwinden können, zum Wohl und für einen rücksichtsvollen Umgang von allen Bürgern“, formulierte Anette Schweiger zum Abschluss. Claudia Martin will dann wieder nach Reilingen kommen. hah

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.05.2019