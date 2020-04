„Diese schwere Phase wird auch enden!“

Der Zusammenbruch am Neuen Markt, die Finanzkrise, der Euro-Taumel - Dirk Müller hat schon viele Kursstürze an der Börse erlebt. In seinen Büchern beschreibt er wirtschaftliche Zusammenhänge weltweit, die von Handelskriegen und Auseinandersetzungen um die Ressourcen der Zukunft geprägt sind. Und er scheut sich dabei nicht, Theorien und Einschätzungen zu äußern, die so gar nicht im Mainstream ...

Börsenexperte Dirk Müller. © Alexander Woerl