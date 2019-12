„Dings vom Dach“ ist ein „Huthalter“

Reilingen.Das Rateteam des dritten Programms des Hessischen Fernsehens war ohne Rat. In der letzten Sendung „Dings vom Dach“ war das Heimatmuseum auf der Gewinnerseite. Der Moderator Sven Lorig gab drei Tipps: „Es hilft Ordnung halten!“ „ Nur Männer brauchen es!“ und: „ Es wird sonntags gebraucht!“ Das Rateteam vermutete eine Hosenträgererweiterung, eine Aufhängevorrichtung für den Schnurrbart oder Ähnliches.

Bei dem „Dings vom Dacht“ handelt es sich aber um einen „Huthalter“, wie man ihn beim Kirchgang für den Zylinder gebrauchte. Wer ihn an den Haken an der Kirchenbank hängte, verlor den Hut beim Aufstehen und dann kullerte das gute Stück regelmäßig zu Boden. Die Klemme am „Huthalter“, wurde mit der Knopflochöffnung fest am Haken der Kirchenbank befestigt.

Das Gerät stammte aus dem „Tante-Emma-Laden“ des Reilinger Heimatmuseums und hatte einst 1 Mark und 10 Pfennige gekostet. Ein Filmausschnitt klärte über den Gebrauch des Gerätes auf. Als Belohnung für das über 50 Jahre alte Stück gibt es nun 100 Euro für das Museum. le

