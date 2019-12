Dirk Müller sammelt Bares aus aller Welt

Reilingen.Der Vorsitzende des Fördervereins Burg Wersau, Dirk Müller, hatte dazu aufgerufen, die in Schubladen und Schachteln ruhenden Urlaubsmünzen am Reilinger Adventsmarkt für einen guten Zweck zu spenden. Das ließen sich die Bewohner nicht zweimal sagen und durchstöberten ihre Geldbeutel. Zum Ende waren nicht nur die kleinen Behälter, die von der Hilfsorganisation „It’s for Kids“ zur Verfügung gestellt worden waren, sondern auch eine herbeigeholte Plastikkiste gefüllt mit Münzen und Scheinen aus vielen Ländern.

Dirk Müller, der ja im richtigen Leben Experte für Geldanlagen ist, empfindet große Dankbarkeit gegenüber der Dorfgemeinschaft, die so reichlich gespendet hat. Über zehn Kilogramm verschiedenster Münzen und Scheine sind dabei zusammengekommen und auch so mancher Euroschein fand sich darunter. Nun wurden noch die Mitglieder der Plattform „Cashkurs.com“ aufgerufen, bis zum Jahresende ihre Münzschätze aus den Schubladen zu holen und an ein extra beim Reilinger Postamt eingerichtetes Postfach zu schicken. „Wir sind schon sehr gespannt, wie viel Geld bis Jahresende zusammenkommen wird“, sagt Müller.

Anfang 2020 wird ein Filmteam die Einlieferung des Geldes in eine Verwertungsgesellschaft begleiten und dokumentieren, mit welchem Betrag die Organisation „It’s for Kids“ unterstützt wird, deren Botschafter Dirk Müller seit einigen Wochen ist. Wer will, kann fremde Währungsreste direkt in die Sammelbox in der Reilinger Post werfen. zg

Info: Infos zur Kinderhilfsorganisation unter www.its-for-kids.de

