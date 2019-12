Diskutieren mit Hubert Merz

Reilingen.Überall auf der Welt sind die Pestizide auf dem Vormarsch. Doch nicht in einem kleinen Dorf in Südtirol. Mals will zur ersten Gemeinde Europas werden, die den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft verbietet. In einer Volksabstimmung entscheiden sich 76 Prozent der Bewohner für eine Zukunft ohne Glyphosat und Co. Wie es in der Pressemitteilung heißt, ist dies der Inhalt des Films „Das Wunder von Mals“, den die Reilinger Grünen bei ihrem fünften grünen Kino zeigten.

Im Anschluss an den Film diskutierten die Anwesenden mit Biolandwirt Hubert Merz, der bereits seit 1991 in Neulußheim Biolandwirtschaft betreibt. Schnell war klar, dass das Thema sehr emotional ist. Die Zuschauer hatten viele Fragen mitgebracht. Sehr erfreulich war, dass auch konventionelle Reilinger Landwirte unter den Zuschauern waren. Somit war die Diskussion nicht einseitig und es waren viele Meinungen vertreten. Am Ende waren sich alle einig, dass nur die mündigen Bürger etwas bewegen können, denn schließlich entscheiden sie mit ihrem Kaufverhalten – gute Lebensmittel haben ihren Preis. Des Weiteren regte Landtagsabgeordneter Manfred Kern an, dass Institutionen auch bei Lebensmitteln eine Vorbildfunktion einnehmen sollten.

Zu Beginn sowie am Ende des Films gab es die Möglichkeit, bei einem Stand des Hockenheimer Archeladens Fairtrade-Produkte zu kaufen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 10.12.2019