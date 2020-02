Dokumentation dient Schutz und Erhalt

Reilingen.Die Firma Baum & Forst Schmitt erfasst derzeit im Auftrag der Gemeinde digital den Baumbestand auf öffentlichen Flächen. Private Grundstücke bleiben außen vor. Konkreter Anlass ist die auferlegte allgemeine Verkehrssicherungspflicht, welche die Rechtsprechung maßgeblich vom Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ableitet. Demnach muss jeder Baumeigentümer dafür sorgen, dass seine Bäume keine Gefahr für Dritte sind.

Um das zu gewährleisten, ist es erforderlich, ein Baumversagen möglichst schon zu einem frühen Zeitpunkt vorherzusagen. Alle maßgeblichen Daten werden deshalb künftig gerichtsfest und lückenlos in einem so genannten Baumkataster dokumentiert. Ergänzt werden die revisionssicheren Einträge um die regelmäßigen Pflegemaßnahmen.

„Wir minimieren damit unsere Haftungsrisiken und weisen im Schadensfall nach, dass wir die notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung unserer Verkehrssicherungspflicht durchgeführt haben“, erklärt Bürgermeister Stefan Weisbrod. Diese Rechtssicherheit hat aber auch ihren Preis. Allein die Ersterfassung kommt auf rund sechs Euro pro Baum, zuzüglich der Kosten für die erforderliche Software.

Für Baumingenieur Jürgen Schmitt ist ein Baumkataster nicht allein ein Instrument der reinen Beweissicherung im Schadensfall. „Mit einem Baumkataster kann primär die dauerhafte Gesundheit des Baumbestandes für eine lebenswerte Umwelt gewährleistet werden“, betont er. Denn notwendige Pflegemaßnahmen würden somit erkannt, gelistet und könnten rechtzeitig erledigt werden. Damit sei es möglich, die Funktion von Bäumen als „grüne Klimaanlage“, als Schattenspender, als Luftfilter, als Lärmbremse und als Augenweide zu verbessern und lange zu erhalten. Eine ausgewogene Altersstruktur stelle sicher, dass auch nachfolgende Generationen noch von den Bäumen profitieren, die einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen einen Lebensraum bieten.

Sechs Wochen Ersterfassung

Etwa sechs Wochen wird ein Zweierteam, bestehend aus einem Baumpflegeingenieur oder Baumpflegetechniker und einem Vertreter des Bauhofes, in der Gemeinde und den Außenbereichen unterwegs sein. Struktur und Zustand von über 2500 einzelnen Bäumen und mehr als zwei Dutzend Baumgruppen müssen dokumentiert werden. Jeder Baum erhält eine feste Nummer, gut zu erkennen an einer am Baumstamm angebrachten Plakette. Die digitale Ersterfassung diverser Grunddaten erfolgt mit Hilfe eines speziellen, cloudbasierten Programms, unterstützt durch ein geografisches Informationssystem. Festgehalten werden beispielsweise Standort, Baumart, Alter, Höhe und Stammdurchmesser, aber auch der Baumzustand, also eventuelle Erkrankungen und Schadbilder. Festgelegt werden zudem Pflegemaßnahmen, die Erkrankungen und Schadbildern vorbeugen oder deren Folgen mindern.

Über das System werden künftig alle Stammdaten, die ordnungsgemäße Abwicklung der Kontrollen, durchgeführte Pflegemaßnahmen einschließlich Fotos bis hin zum Einsatz fachkundigen Personals lückenlos dokumentiert. Dadurch entsteht eine unmittelbare, vielseitig verwendbare Informationsquelle, auf die Verwaltung und Bauhof Zugriff haben.

Ursprünglich sollte schon vor fünf Jahren ein Baumkataster aufgebaut werden. Ein entsprechender Vorschlag der SPD-Gemeinderatsfraktion war aber im Technischen Ausschuss wegen der zu hoch eingeschätzten Kosten und noch nachzuholender Mitarbeiterqualifizierung zurückgestellt worden. jd

