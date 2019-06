Doppelsieg für Fabian Gänshirt

Reilingen.„Es war wirklich sehr viel los und das Wetter war optimal“, berichtet Lena Stadtler vom Reiterverein im Gespräch über das Fahrturnier. „Wir haben besonders viele gute Rückmeldung bekommen“, fügt sie stolz hinzu. Allein am letzten Wettkampftag fanden sich rund 800 Schaulustige in Reilingen ein. Lena Stadtler erzählte, dass vom Reiterverein in diesem Jahr ein neues Team eingesetzt worden war und Wolfgang Eichhorn, der neue Vorsitzende auch zum ersten Mal in dieser Position am Fahrturnier mitwirkte.

Viel Arbeit hatte das Organisationsteam, bestehend aus Lena Stadtler und ihrem Ehemann Dominique Stadtler, da es für sie rund um die Uhr Aufgaben zu bewältigen gab, berichtete sie.

Sieg besonders knapp

Mit dabei war der Einzelweltmeister Fabian Gänshirt, der dieses Jahr bei den badischen Meisterschaften in Reilingen sowohl bei den Zweispänner Pferden, als auch bei den Einspänner Ponys den ersten Platz belegte. Besonders knapp wurde es bei den beiden Erstplatzierten Bernhard Riesterer (Zweispänner Pony) und Patrick Harrer (Einspänner Pferde), da sie beide nur um wenige Punkte in Führung lagen.

Den ersten Platz bei den Vierspänner Ponys der baden-württembergischen Meisterschaften erlangte Steffen Brauchle mit großem Vorsprung gegenüber der Zweitplatzierten Birgit Kohlweiß. Bei den Vierspänner Pferden erkämpfte sich Eberhard Schäfer Platz eins. Aber nicht nur die Wettkampfteilnehmer und ihre Tiere liefen auf Hochtouren, sondern auch in der Küche ging es heiß her: „Es wurden ungefähr 2000 Eier für das Essen zubereitet“, erzählte Lena Stadtler von den Herausforderungen in der Küche. Am Sonntag war dort am meisten zu tun, denn den Gästen wurden Pfannkuchen und Spargel serviert. Dazu fanden die letzten Durchläufe statt und schließlich wurden die Ergebnisse des Turniers verkündet.

„Wir hatten auch einen sehr tollen Platzwart und zugehörige Angestellte, die sehr gute Arbeit geleistet haben. Sie mussten bei dieser Hitze ständig eimerweise Wasser auf die Bahn schaffen, dass kein Staub aufgewirbelt wird“, berichtet Lena Stadtler im Gespräch über die Witterungsbedingungen.

Info: Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.06.2019