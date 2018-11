Doppelte Umleitung belastet Dorfstraßen

Reilingen.Die Anwohner in Schubert- und Speyerer Straße sind seit Anfang der Woche noch stärker belastet als sonst. Grund ist eine doppelte Umleitung, die an ihren Anwesen vorbeiführt – dabei sollte es nur eine sein.

Der „hausgemachte“ Anteil des Zusatzverkehrs rührt von der Vollsperrung der Oberen Hauptstraße für die Sanierung der Hildastraße. Dabei wird auch die Wasserversorgung erneuert und zusätzliche Anschlüsse werden installiert. Weil die Umleitung über Speyerer Straße und Schubertstraße führt, wurde im östlichen Bereich der Speyerer Straße in Richtung Hauptstraße beidseitiges Halteverbot ausgewiesen.

Dazu kommen nun allerdings unvorhergesehen jene Fahrzeuge, die auf der Landesstraße 546 aus Richtung Neulußheim unterwegs sind in Richtung St. Leon. Die müssen wegen der Erneuerung der Fahrbahndecke, die das Regierungspräsidiums Karlsruhe in Auftrag gegeben hat, ab dem Kreisverkehr an der Einmündung L 546/L 556 nahe des Vereinsgeländes des SC 08 die Landesstraße verlassen und werden durch die Umleitungsbeschilderung durch Reilingen geleitet.

Die Gemeinde habe mehrfach beim Regierungspräsidium im Vorfeld darauf gedrängt, die Umleitungsstrecke nicht durch Reilingen zu führen, trotzdem wurden die Schilder am Montag so aufgestellt, bedauert Bürgermeister Stefan Weisbrod, der das Thema auch in der Gemeinderatssitzung ansprach.

Die Intervention am Montag hatte bis gestern Abend noch immer nicht zu einer anderen Beschilderung geführt, sagte Hauptamtsleiter Wolfgang Müller auf Anfrage unserer Zeitung. Zumindest die innerörtliche Sperrung soll nach einer Woche wieder aufgehoben werden. mm

