Dorfgemeinschaft hat sich in Krise bewährt

Reilingen.Traditionell geht das Sitzungsjahr für den Gemeinderat mit der Weihnachtsrede aus den Reihen der Räte zu Ende. In diesem von Corona geprägtem Jahr war die Reihe an den Grünen, deren frischgebackene Fraktionssprecherin Lisa Dorn eine in vieler Hinsicht außergewöhnliche Zeit Revue passieren ließ.

Dorn erinnerte an ein Wort ihres Ratskollegen Dieter Rösch, für den im Schein der vorweihnachtlichen Kerzen viele negative Ereignisse ihre Schärfe verlieren würden. Was sie zur Feststellung bewog, dass sie nicht wisse, wie viele Kerzen in diesem Jahr hierzu vonnöten seien.

Noch zu Beginn das Jahres habe der neu formierte Rat bei einer Klausurtagung einerseits den Zusammenhalt gefördert, zum anderen als Reaktion auf die negativen Haushaltszahlen den Rotstift angesetzt: „Viele Herzensangelegenheiten mussten auf der Strecke bleiben“.

Dann kam Corona, sei alles anders gewesen. Maskenpflicht, Schulen und Kindergärten geschlossen und keine Ratssitzungen mehr, erinnerte Dorn und lobte zugleich den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft. Maskenverkauf, Gutscheinaktion oder Einkaufsaktion der Kirchengemeinde sowie Spenden in den Corona-Hilfsfonds zeugten von einer intakten Gemeinschaft.

Veranstaltungen neu gedacht

Die Großveranstaltungen wie Straßen- oder Fischerfest seien neu gedacht und als To-go-Veranstaltungen gefeiert worden und mit neuen Ideen habe der Rat seine Arbeit in der Aula der Schillerschule wiederaufgenommen, Projekte wie den Ausbau der Kinderbetreuung in Angriff genommen.

Auch außerhalb des Rates habe sich einiges getan, die Sanierung des TBG-Häusels sei auf den Weg gebracht worden und für das neue Wohnhaus der KWG in der Graf-Zeppelin-Straße konnte der Spaten gesetzt werden. Besonders betont von Dorn wurde, dass es nach Jahren gelungen sei, den Jugendplatz auf den Weg zu bringen.

Bei allen Misslichkeiten, die die Corona-Krise im Gefolge hatte, konnte die Sprecherin der Grünen dieser auch etwas Positives abgewinnen – mit vereinten Kräften aus allen Bereichen der Gemeinde, sei es gelungen, das Leben in der Gemeinde pulsieren zu lassen. aw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020