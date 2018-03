Anzeige

Reilingen.Eine 77-jährige Pkw-Fahrerin verursachte mit ihrem Audi A 3 am Mittwochvormittag in der Hauptstraße einen Verkehrsunfall. Vermutlich kam die Seniorin infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte auf einen geparkten Mitsubishi, der auf einen abgestellten Audi geschoben wurde. An allen drei Autos entstand beträchtlicher Schaden, den die Polizei auf rund 15 000 Euro beziffert.

Die 77-Jährige zog sich durch den Aufprall Verletzungen zu, wurde an der Unfallstelle erstversorgt und danach in ein Schwetzinger Krankenhaus eingeliefert. Da aus dem Audi der Verursacherin Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, musste die Freiwillige Feuerwehr Reilingen alarmiert werden. Diese war mit fünf Mann ebenfalls im Einsatz.

Eine Meldung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wegen Prüfung der Fahreigenschaft der 77-Jährigen wurde vorgelegt. pol