Dritter Jungstorch gesichtet

Reilingen.Die Überraschung ist der Storchenfamilie auf dem Horst in den Kisselwiesen gelungen. Storchenpate Dieter Rösch vom Bund für Umwelt und Naturschutz glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als er feststellen musste, dass sich die Storchenfamilie um ein weiteres Mitglied vergrößert hat.

„Bei meiner letzten Beobachtung muss das dritte Storchenjunge wohl noch so schwach gewesen sein, dass es den Kopf nicht heben konnte“, vermutet er. Auf dem aktuellen Foto sind alle drei Jungstörche deutlich zu erkennen. Sie beteiligen sich schon an der Begrüßung der Eltern mit gut vernehmbaren Geklapper, so Rösch.

Offensichtlich erfreut sich die Storchenfamilie bester Gesundheit und hat die Regenfälle der letzten Woche gut überstanden. „Jetzt wollen wir hoffen, dass die Storcheneltern genügend Futter herbeischaffen, um die hungrige Schar zu sättigen“, wünscht sich der Hobby-Ornithologe, der sich regelmäßig vom Wohlergehen der Vogelfamilie überzeugt. „Wenn die Jungstörche weiter in diesem atemberaubenden Tempo heranwachsen, sicher keine einfache Aufgabe.“ jd