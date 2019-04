E-Jugendliche bei Talentiade am Start

Reilingen.Neun E-Jugendliche der Handballspielgemeinschaft (HSG), sieben Jungs und zwei Mädchen, nahmen an der VR-Talentiade teil. Die VR-Talentiade ist eine Veranstaltung der Volks- und Raiffeisenbanken und des badischen Handballverbandes mit dem Ziel der Talentsuche und der Talentförderung und richtet sich vor allem an junge Talente.

Sie besteht aus drei Stufen und den Kindern winken Geschenke und echt viel Spaß. Als Belohnung für die 20 talentiertesten Kinder der VR-Talentiade sind spannende Veranstaltungen ausgelobt.

Es werden drei Stufen der VR-Talentiade durchgeführt, bei denen sich jeweils 16 Kinder für die nächste Runde qualifizieren. Die erste Runde wurde vom SV Waldhof durchgeführt. An mehreren Stationen konnten die Kinder bei koordinativen Übungen Punkte sammeln, die dann zu einem Gesamtergebnis addiert wurden.

An dieser Veranstaltung nahmen 64 Kinder aus verschiedenen Vereinen teil, die in acht Achtergruppen eingeteilt wurden. Am Ende bekamen alle Kinder eine Urkunde. Phil Gölz von der HSG konnte sich für die nächste Runde qualifizieren, die im Mai ausgetragen wird. krau

