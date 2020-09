Ehrenstele für Peter Schell

Reilingen.Eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 21. September, um 19 Uhr in der Aula der Friedrich-von-Schiller-Schule statt. Zu Beginn können Besucher Fragen stellen, bevor verdiente Persönlichkeiten geehrt werden. Dazu gehören die Mitglieder des Gemeinderat Peter Schell und Sabine Petzold sowie Peter Herchenhan und Richard Hartmann. Schell erhält die Ehrenstele des Gemeindetages Baden-Württemberg und die Bürgermedaille in Gold.

Im Anschluss geht es um die Erweiterung des Oberlin-Kindergartens. Dabei stehen diverse Vergaben an, wie zum Beispiel Rohbauarbeiten. Lüftungs-, Heizungs- und Elektroarbeiten. Des Weiteren steht die Erweiterung der Schillerschule um eine Mensa und Unterrichtsräume auf der Agenda. Die Sitzung wird mit Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen aus der Mitte des Gremiums abgerundet. Die Bürger sind zu der Sitzung eingeladen.

Die Sitzungsunterlagen können während der üblichen Sprechstunden im Rathaus, Zimmer 206, eingesehen werden. Sie sind auch auf der Homepage www.reilingen.ris-portal.de/ hinterlegt. Vor Beginn der Sitzung wird ein Exemplar der öffentlichen Sitzungseinladung zur Einsicht im Sitzungssaal ausgelegt. vas

