Neue Kicker gewinnen

Dem Sichtungstraining am vergangenen Wochenende folgt am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr auf dem SC-08-Sportgelände ein weiteres für Spieler der Jahrgänge 2000 bis 2002. „Ziel soll es sein, unsere Reilinger Fußballer, die woanders spielen, weil es bei uns keine Mannschaft gab, wieder zurückzuholen. Außerdem wollen wir aber auch neue Kinder und Jugendliche gewinnen und ihnen Lust machen, beim SCR zu spielen“, so Kief.

Rechtzeitig zum Start der neuen Jugendsaison wird dann auch der neue Kabinentrakt fertig und bezugsbereit sein. Jugendleiter beim SC 08 ist Bernd Neureither, in der neuen Saison wird ihn dann Markus Harder unterstützen.

Anmeldungen für das Sichtungstraining bei Trainer Dieter Biefel, Telefon 0160/98 36 29 62. wy

