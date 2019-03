Ein Abend für die Mundart

Reilingen.Die „Scones“ – alias Helmut Dörr und Jürgen Köhler – Inge Geier und Gustl Riemensperger vom Walldorfer Forum 84 und Mundartsänger Charly Weibel hatten extra für ihren jährlichen Benefizauftritt im Festsaal des PZN Wiesloch ein neues Programm zusammengestellt. Eigentlich zu schade, um es nur einnal aufzuführen. Und so entstand die Idee einer Wiederholung, die nun am Sonntag, 31. März, 18 Uhr, in der Aula der Friedrich-von-Schiller-Schule zu hören sein wird.

Mundart, Musik und Poesie im Wechsel, auf Englisch, Hochdeutsch, Kurpfälzisch und natürlich „Reilingerisch“ stehen dabei im Vordergrund. Ob Nachdenkliches oder Humorvolles, die Mischung macht es aus, eben wie im richtigen Leben auch. Sprachbildende Maßnahmen für Einheimische und „Reigeplaggde“ sind an diesem Abend ebenso zu erwarten, wie kleine Szenen und Gedichte in der „Mudder-sprohch“.

Karten gibt es im Rathaus, bei der Post und bei Hairstore Eva für 10 Euro, sowie an der Abendkasse für 12 Euro.

Einlass ist um 17 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt der SPD-Ortsverein, dessen Helfer kleine Speisen und Getränke anbieten. zg

