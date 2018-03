Ein Friseur für alle Felle

Anzeige

Dass ihre Qualifikation umfassend ist, zeigt auch, dass ein Teil der Ausbildung dem Fell, aber auch der Haut, den Augen, den Ohren und den Zähnen gewidmet ist. „Ich kann auch hier beratend zur Seite stehen und auf eventuelle Auffälligkeiten hinweisen“, freut sie sich. Als Tierarzthelferin in der Tierklinik in Heidelberg sammelte sie zudem Erfahrungen im Gesundheitsbereich. „Das Verhalten, Training und das Miteinander der Hunde durfte ich während eines Praktikums 2013/2014 in der Hundetagesstätte PfotenPark in Brühl studieren.“

Wohlfühlatmosphäre geschaffen

Viele Detailinformationen zur Person, Angebot und Qualifikation bietet die Homepage: www.hundesalon-reilingen.de. Im Hinterhof des Anwesens in der Hauptstraße 43 ist ein heller Raum entstanden, der des Deutschen bestem Freund und dem dazugehörenden Menschen eine Wohlfühlatmosphäre bietet. Mit der milden Pflegeserie St. Diem’s, nachhaltig und in Deutschland in einer Manufaktur hergestellt, werden die Vierbeiner verwöhnt. Zurzeit läuft die Aktion „Pfoten-Check“, „nach dem Winter mit Schmutz und Salzeintrag ist es wichtig die Pfoten anzuschauen“, sagt die Fachfrau, die den Vierbeinern an den Pfoten entsprechende Pflege zukommen lässt.

Im Portfolio finden sich Schneiden und Scheren, Kämmen, Bürsten, Unterwolle entfernen, das Entfernen von Filz, Ohrenpflege, Krallen- und Pfotenpflege, Augenpflege sowie ein Hol- und Bringservice auf Anfrage. „Kommen Sie mit ihrem Hund zu mir, Sie werden den Unterschied sehen und fühlen“, freut sich Andrea Wetzler auf viele Kunden.

Terminvereinbarungen sind Dienstag bis Freitag ab 14 Uhr unter 06205/97 97 301 möglich. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.03.2018