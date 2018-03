Anzeige

Reilingen.Wenn Bürgermeister Stefan Weisbrod beim Spatenstich im Baugebiet „Herten II“ von einem „Glanzstück Reilinger Geschichte“ sprach, so hatte er vordergründig das künftige Seniorenzentrum, dem der Anlass galt, im Sinn. Im Hinterkopf hatte er die gegenüberliegende, ihrer Vollendung entgegenstrebende Kindertagesstätte im Sinn, die durch das Seniorenzentrum zu einem Ensemble der „kommunalen Daseinsvorsorge“ wird und damit zum erwähnten Glanzstück.

Eröffnet wurde der Festakt durch das Bläserquartett des Musikvereins Harmonie unter der Leitung von Peter Ehringer, das tapfer gegen Regen und Kälte anspielte. Bürgermeister Weisbrod sprach sodann von einem „wichtigen Baustein für den Zusammenhalt und das Miteinander der Dorfgemeinschaft“ und von einem „jahrzehntealten Herzenswunsch“, der in Erfüllung gehe. Wofür er den Hauptakteuren des Tages dankte, Ralf Bräuninger, der zusammen mit seiner Mutter Marlies das Grundstück zur Verfügung stellte, den Bauträger Diplom-Ingenieur. Burkard Isenmann von der Firma Orbau aus Zell am Harmersbach und Klaus Dahlmeyer vom Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo), die das Heim betreiben wird.

Mit dem Spatenstich ging eine Zeit intensiver und langwieriger Planungen zu Ende, wie Weisbrod betonte, der Bräuninger dankte, der von Beginn an das Ziel gehabt habe, auf seinem Grundstück ein Seniorenheim errichtet zu sehen. An der Verwirklichung dieses Ziels hätten viele Bewerber Interesse gehabt, doch am Ende seien Orbau und Awo übrig geblieben, „bei denen wir gleich ein gutes Gefühl hatten“.