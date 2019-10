Ein Jahrzehnt der Freundschaft gefeiert

Reilingen.Mit einer großen Abordnung, verteilt auf zwei Busse, starteten die gut gelaunten Teilnehmer zur Jubiläums-Gemellaggio nach Mezzago. Aus diesem Anlass begleiteten die Musikfreunde Reilingen die Delegation, bestehend aus Bürgermeister Stefan Weisbrod und seinem Amtsvorgänger Walter Klein, vielen Gemeinderäten und den Freunden der Amici, um vor Ort die Jubiläumsfeierlichkeiten musikalisch zu bereichern.

Nach staufreier Fahrt erreichte die Gruppe am Nachmittag ihr Ziel, wo sie an der Bibliothek von Mezzago schon sehnsüchtig erwartet und mit einem kleinen Stehempfang begrüßt wurde. Den Abend ließ man gemeinsam bei einem gemütlichen und leckeren Pizzaessen ausklingen.

Rundgang durch Bergamo

Am Samstag stand ein Ausflug ins wunderschöne Bergamo auf dem Programm. Bei traumhaftem Herbstwetter standen zwei Reiseführer zur Verfügung, die die Gruppe in die Geheimnisse der alten Stadtmauer einweihten. Gemeinsame Erlebnisse schaffen Verbindung, ebenso auch das gemeinsame Essen.

Genau das hat in Italien einen sehr hohen Stellenwert und so trafen sich im Anschluss an die Tour durch Bergamo alle in einem urigen Restaurant zu einem gemeinsamen Mittagessen.

Am frühen Abend gaben die Musikfreunde unter Leitung ihres Dirigenten Julian Seiler in der Kirche von Mezzago ein Konzert. Vor vollbesetzen Kirchenbänken und dank der wunderbaren Akustik wurde dies zum wahren Ohrenschmaus. Die Musiker spielten Stücke wie „Böhmischer Traum“, „Summernight Rock“, „Flashlights“ und traditionell fehlte das Badnerlied nicht. Unter tosendem Applaus wurden noch einige Zugaben eingefordert und ein großartiges Konzert endete mit der Europahymne.

Bürgermeister Stefan Weisbrod sagte in einer kurzen Ansprache: „Musik ist die Sprache dieser Welt, Musik ist das, was uns alle zusammenhält.“ Den Musikfreunden gelang es bestens, Deutsche und Italiener auf eine gemeinsame musikalische Reise mitzunehmen. Der Abend endete mit fröhlichen und lebhaften Gesprächen bei einem kulinarischen Feuerwerk.

Verständigung innerhalb Europas

Am Abreisetag hatten die Verantwortlichen von Mezzago zum offiziellen Teil der Gemellaggio in die Bibliothek eingeladen. Eröffnet wurde die kleine Feierstunde mit der italienischen Nationalhymne, virtuos gespielt von den Musikfreunden aus Reilingen. Nach den Ansprachen der beiden Bürgermeister Stefan Weisbrod und Massimiliano Rivabeni erinnerten die Vorsitzenden der Freundeskreise, Monika Kasper und Lorenzo Macchiavelli, an die Anfänge der Partnerschaft. Allen war es ein großes Bedürfnis, die gewachsene Freundschaft innerhalb der vergangenen zehn Jahre hervorzuheben.

Es geht um das Verständnis zwischen zwei Ländern innerhalb Europas und um zwei freundschaftlich verbundene Gemeinden mit ihren Menschen. Nach dem obligatorischen Austausch der Gastgeschenke erklang zum Abschluss das Orchester mit der deutschen Nationalhymne sowie der Europahymne. Gestärkt durch einen Imbiss wurden die Reilinger von ihren italienischen Freunden mit vielen „Ciaos“, Umarmungen und Bacis (Küsschen) nach Hause verabschiedet. im

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.10.2019