Ein Leben mit farblichen und blumigen Akzenten

Reilingen.Bald ist es so weit: Die ersten Bewohner können in das neue Awo-Seniorenzentrum am Feldrain einziehen. Am 1. Juli geht es los, vier Bewohner werden dann Leben in die Einrichtung bringen. Bei einem Vor-Ort-Termin bekommt die Presse einen ersten Eindruck.

„Der Bau ist quasi abgeschlossen und wurde uns von der Baufirma Orbau Anfang Mai übergeben“, sagt Einrichtungsleiterin Elies Pastrik zu

