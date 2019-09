Ein Vorbild für Bürger- und Gemeinsinn

Reilingen.Bürgermeister a.D. und Ehrenbürger Walter Klein kann am Montag, 16. September, auf 70 Lebensjahre zurückschauen. Klein war von 1997 bis 2013, also 16 Jahre, Bürgermeister der Gemeinde Reilingen. In diesen Jahren leistete er durch seine Besonnenheit einen großen Beitrag an der steten Aufwärtsentwicklung und prägte die Gemeinde Reilingen durch seinen Tatendrang und sein Engagement entscheidend mit, unterstreicht die Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Stefan Weisbrod in einer Pressemitteilung.

In Walter Kleins Amtszeit fielen neben vielen anderen Ereignissen der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Erschließung mehrerer Neubaugebiete, die Sanierung der Friedrich-von-Schiller-Schule und des Feuerwehrgerätehauses, der Bau der Bürgerbegegnungsstätte und nicht zuletzt die Pflege der Beziehung zur Partnerstadt Jargeau. Zudem gilt er als Gründungsvater der Partnerschaft mit der norditalienischen Gemeinde Mezzago.

Viele ehrenamtliche Engagements

Walter Kleins Engagement reichte über das langjährige Gestalten bei der Gemeinde Reilingen seit 1971 und seine 16-jährige Bürgermeistertätigkeit hinaus. Seine ehrenamtliche Betätigung war sowohl kirchlich (Pfarrgemeinderatsvorsitzender von 1981 bis 1997) sowie im Vereinsleben (unter anderem als aktiver Sänger des katholischen Kirchenchores) als auch politisch in vielfältiger Weise. So vertrat er auch von 2009 bis 2019 als Kreisrat die Interessen Reilingens beim Rhein-Neckar-Kreis.

Im Wasserversorgungs-Zweckverband „Südkreis Mannheim“ hatte Klein seit 1988 verschiedenste Funktionen inne (1988 bis 1997 Verbandsrechner, 1997 bis 2004 stellvertretender Vorsitzender, 2004 bis 2013 Vorsitzender).

Die Kultur- und Sportgemeinschaft prägte er unter anderem 26 Jahre als Schriftführer und zehn Jahre als zweiter Vorsitzender. Im Förderkreis Spargelbau im Rhein-Neckar-Kreis ist er seit 1998 als zweiter Vorsitzender aktiv. Überörtlich wirkt Walter Klein auch als Präsident des Reiterrings „Badische Pfalz“.

Sein ausgeprägter Familiensinn und die Zugewandtheit zu seinen Mitmenschen sowie seine stark ausgeprägte Hilfsbereitschaft waren mitunter ein Grund, ihn am 28. Februar 2016 mit der Ehrenbürgerwürde auszuzeichnen, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei vergaß Laudator Dieter Gummer, damals OB von Hockenheim, auch nicht zu erwähnen, dass dazu beizutragen habe, dass der Reilinger Spargel auch über die Grenzen hinweg bekannt und geschätzt wird. „Walter Klein lebt, belebt und erlebt Reilingen“, würdigte Gummer den Ehrenbürger, der das Wohl der Gemeinde stets über sein persönliches Wohlergehen gestellt habe. Bürger- und Gemeinsinn zeichne Klein aus, unterstrich auch Stefan Weisbrod bei der Ehrung.

Mehr Zeit für Familie und Hobbys

Seit seinem Abschied in den Ruhestand freut sich Walter Klein, dass er mehr Zeit für seine Hobbys und seine Familie hat. Über Langeweile hört man den heutigen Jubilar nie klagen.

Voller Hochachtung und Anerkennung aufgrund seiner Verdienste für seinen Heimatort wünscht die Gemeinde Reilingen dem Jubilar viele weitere gesunde und glückliche Jahre im Kreise seiner Familie. Dem schließt sich die Redaktion an. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 16.09.2019