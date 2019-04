Einbrecher erbeuten Geräte und Schmuck

Reilingen.Wegen Einbrüchen in ein Wohnhaus sowie in einen Bauwagen im Mezzagoring zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, ermittelt die Polizei. Bislang unbekannte Täter schoben am Wohnhaus einen Rollladen nach oben und versuchten, durch Einschlagen der Fensterscheibe ins Innere zu gelangen.

Da dies fehlschlug, drangen sie gewaltsam in die Garage ein, brachen dort eine Zugangstür zum Wohnhaus auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere, wo sie mehrere Räumlichkeiten durchsuchten. Nach derzeitigem Kenntnisstand ließen die Täter einen Computer, ein Fernsehgerät sowie eine Soundanlage, Schmuck und eine Kaffeemaschine mitgehen. Der Wert des Diebesguts sowie die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Nur einige Meter weiter drang ein bislang Unbekannter im selben Zeitraum in einen Bauwagen ein. Er hebelte die Zugangstür auf, ließ aber offensichtlich nur zwei Bierflaschen mitgehen. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. pol

