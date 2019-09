Einbrecher kommt über den Balkon

Reilingen.Am Sonntag, gegen 2.30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Mozartstraße ein. Während die Bewohnerin sich in der Wohnung aufhielt, kletterte der Unbekannte unbemerkt auf den Balkon im ersten Obergeschoss und gelangte hier über die offenstehende Balkontür ins Innere.

Als die Geschädigte in einen anderen Raum lief, entdeckte sie auf dem Balkon den Unbekannten, der sofort die Flucht ergriff. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Einbrecher vom Küchentisch Bargeld gestohlen. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, zu melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.09.2019