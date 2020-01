Einbruch bei Schützen und Turnern

Reilingen.Unbekannte haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt in das Vereinsheim der Sportschützen und in die Skihütte des Turnerbundes in der Wilhelmstraße verschafft.

Bei den Sportschützen wurde , so die Polizei, offensichtlich eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Gebäude einzusteigen. Anschließend durchwühlten die Einbrecher alle Behältnisse und hinterließen ein Bild der Verwüstung.

Alkohol und Diebesgut

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Luftdruckpistolen sowie Bargeld entwendet, meldet die Polizei in einer Pressemitteilung am Mittwochnachmittag. Der Versuch die Waffentresore aufzubrechen, scheiterte an den Sicherheitsvorrichtungen. Der Einbruch war am Dienstagmorgen von zwei Personen entdeckt worden, die daraufhin die Polizei verständigten.

Bei den Ermittlungen wurde ein Rucksack mit Alkohol und weiterem Diebesgut gefunden. Wie sich herausstellte, stammte der Inhalt aus der Skihütte des Turnerbundes. Eine Überprüfung ergab, dass auch dort eine Fensterscheibe eingeschlagen woden war. Die Ermittlungen führt der Polizeiposten Neulußheim. pol

