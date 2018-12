Einbruch in der Leipziger Straße

Reilingen.Während die Geschädigte ihr Haus in der Leipziger Straße am Mittwoch verlassen hatte, machten sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 17.30 Uhr an der Terrassentüre zu schaffen und stiegen letztlich in das Einfamilienhaus ein. Nach dem Durchsuchen diverser Räume und auch Behältnisse fielen dem Duo Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro in die Hände.

Ein Anwohner hatte zur genannten Zeit die Männer gesehen und auch angesprochen. Doch diese reagierten nicht weiter, verabschiedeten sich lediglich und entfernten sich in nicht bekannte Richtung. Kurz darauf kam auch die Geschädigte nach Hause; zwischenzeitlich hatte der Anwohner bereits die Beamten des Polizeireviers Hockenheim alarmiert.

Er beschrieb die Männer wie folgt: Die erste Person war Mitte 20, rund 180 Zentimeter groß, mit Kurzhaarschnitt und hagerem Gesicht; trug schwarzen Pullover, schwarze Hose, schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen. Die zweite Person

180 Zentimeter groß; trug dunkle Kleidung.

Passanten, die gegen 17.30 Uhr auf die Männer in der Leipziger Straße aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Revier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1 74 44 44, in Verbindung zu setzen. pol

