Einbruch in Einfamilienhaus

Reilingen.In ein Einfamilienhaus im Schwalbenweg ist am Samstag eingebrochen worden. Da die Terrassentür den Aufhebelversuchen standhielt, schlugen die Täter mit einem Stein die Scheibe ein und gelangten so ins Haus. Sämtliche Räume und Behältnisse wurden nach Brauchbarem durchsucht. Wie die Polizei mitteilt, ist nach ersten Erkenntnissen Schmuck in bislang nicht bekanntem Wert gestohlen worden. Die Geschädigten waren zwischen 16.45 und 20 Uhr nicht im Haus.

Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1 74 44 44, oder dem Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, aufzunehmen. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 10.12.2019