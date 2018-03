Anzeige

Reilingen/Neulußheim.In eine Arztpraxis in der Hauptstraße versuchten Unbekannte, in der Nacht zum Freitag einzubrechen. Weshalb die Täter von der weiteren Tatausführung abließen und flüchteten, ist nicht bekannt. In derselben Nacht wurde nur wenige Meter weiter in eine Gaststätte eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen fiel Tätern lediglich etwas Wechselgeld in die Hände. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einem Zusammenhang beider Taten aus.

In ein Wohnhaus in der Jahnstraße in Neulußheim wurde am Samstag zwischen 17 und 20 Uhr eingebrochen. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räume. Was genau den Tätern in die Hände fiel und wie hoch der Gesamtschaden ist, bedarf noch der Ermittlung. Zeugen werden zu allen Fällen gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/28 60 0 zu melden. pol