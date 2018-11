Eine Seite noch in diesem Jahr

Reilingen.Polier Markus Röser drückt aufs Tempo. Nur noch knapp einen Monat ist es hin bis Weihnachten und die Wetterprognosen verheißen für die kommenden Tage nichts Gutes. Die ersten Frostnächte drohen. Und die kann er gerade beim Aufbau eines neuen Wasserversorgungsnetzes in der Hildastraße ganz und gar nicht brauchen.

Bei noch ruhigem Herbstwetter ist es in der zweiten Novemberwoche gelungen, den Hauptversorgungsstrang mit dem Gemeinde-Versorgungsnetz zu koppeln. Um das Schieberkreuz zu verlegen, musste die Hauptstraße im Anschlussbereich für gut eine Woche gesperrt bleiben und der Verkehr über die Schubert- und Speyerer Straße umgeleitet werden.

Mittlerweile rollt der Verkehr auf der Hauptstraße wieder und gehen die Arbeiten in der Hildastraße weiter. Nun geht es mit Hochdruck an die privaten Hausanschlüsse in der Hildastraße, immer vorausgesetzt, das Wetter macht mit. Doch noch scheinen es die Wetterfrösche mit den Arbeiten gut zu meinen. Über eine Notversorgung erhalten in der Zwischenzeit die Anwohner ihr Trinkwasser.

Hausanschlüsse werden installiert

„Unser Ziel bleibt es, bis Weihnachten zumindest eine Gehwegseite fertigzustellen“, gibt Projektleiterin Wiebke Blatt vom Sinsheimer Ingenieurbüro Willaredt vor. Über Weihnachten und den Jahreswechsel werde der Baustellenbetrieb für etwa zwei Wochen ruhen. Die daran anschließende Wiederaufnahme der Arbeiten hänge stark von der Wetterlage ab. jd

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.11.2018