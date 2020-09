Eine weitere Million Euro für die Betreuung

Reilingen.Unter ganz besonderen Umständen hat der Reilinger Gemeinderat am Montagabend die Arbeiten für die Erweiterung des Oberlin-Kindergartens vergeben. Den Gemeinderäten hallten noch viele lobende Worte für die vier Persönlichkeiten in den Ohren, die für besondere Verdienste in der Aula der Schiller-Schule geehrt worden waren, als mit dem Einbau der Ratstische wieder eine fast nüchterne Arbeitsatmosphäre einkehrte.

Dabei war die Tagesordnung nicht mehr lang. Acht Gewerke standen für die Kindergarten-Erweiterung zur Vergabe an. Die Rohbauarbeiten gingen für 306 000 Euro an die Bauunternehmung Streib aus Mannheim. Drei Firmen hatten Angebote abgegeben. In der Kostenberechnung war von Ausgaben von 284 000 Euro ausgegangen worden.

Für den Holzrahmenbau und die Holzfassade ging der Auftrag für 137 000 Euro an die Reilinger Firma Walter Marquetant. Sie war der wirtschaftlichste unter vier Anbietern, das höchste Angebot hatte bei 203 000 Euro gelegen. Der Zuschlag blieb rund 18 000 Euro unter der Kostenberechnung.

Die Lüftungsarbeiten übernimmt für 50 000 Euro die Firma S & B aus Reilingen. Das ist mehr als die berechneten 29 000 Euro. Die Heizung des Kindergartens kostet 46 000 Euro und wird von der Firma Auer & Hage aus Waghäusel installiert. Mit 105 000 Euro schlägt der Fensterbau zu Buche, den die Fenestra Fensterbau GmbH aus Waldbrunn ausführt. Die Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten führt die Lingenfelder Firma Holl Flachdachbau aus, die 39 000 Euro berechnet. Die Firma Adam aus Bellheim führt die Sanitärarbeiten für 42 000 Euro aus.

Die Außenanlage für die Erweiterung der Schiller-Schule um eine Mensa und Unterrichtsräume hat der Gemeinderat für 77 000 Euro an die Firma Wetzel aus Heidelberg vergeben. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 25.09.2020