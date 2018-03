Anzeige

Reilingen.Die Freude über die Auszeichnung war den Vertretern der Firma Schaumaplast anzumerken, war diese doch vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg zu einem der vier „behindertenfreundlichen Arbeitgeber“ im Land ernannt worden. „Normalerweise arbeitet man auf einen Preis hin“, stellte Ralph Wittemann, der Geschäftsführer Reilingen der Firma, fest. Bei dieser Auszeichnung sei dies nicht der Fall gewesen – „wir wussten nicht einmal, dass es diesen Preis gibt“.

Quote von zehn Prozent

Nein, die Firma, die weltweit aufgestellt ist, über 260 Mitarbeiter hat, davon knapp über 70 am Standort Reilingen, beschäftige Menschen mit Behinderungen vor dem Hintergrund ihres sozialen Engagements, das auch an andere Stelle zum Ausdruck komme, beispielsweise bei Spenden für die örtlichen Kindergärten oder für die Behindertenwerkstatt in Mannheim. Über diese und die Comeniusschule in Schwetzingen seien die Verbindungen entstanden, die letztlich zur Einstellung von drei Menschen mit geistiger Behinderung geführt habe, die ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Arbeitsgebiet vorfinden und denen feste Ansprechpartner zur Seite stehen. Der Betrieb, der sich auf hochwertige Verpackung aus Airpop, früher als Styropor bekannt, spezialisiert hat und von der Transportbox für Transplantationen bis hin zu Bastelmaterialien eine Fülle von innovativen Produkten anbietet, lebt von der Qualität seiner Arbeit, von seinen gut ausgebildeten Mitarbeitern. Weshalb, so Wittemann, der Schritt im Unternehmen breit diskutiert worden sei, sich im Nachhinein jedoch bewährt habe.

Insgesamt sind mittlerweile zehn Schwerbehinderte in dem Unternehmen beschäftigt, die Quote liegt damit bei gut zehn Prozent, lobte Dezernent Karl-Friedrich Ernst, der Leiter des KVJS-Integrationsamtes. Vorgeschrieben seien fünf Prozent. Die Firma sei nicht nur offen für das Thema, so Ernst, sondern bringe soziales Engagement auch in Einklang mit wirtschaftlichen Zielen.