Eingehüllt in den Atem der Geschichte

Faszinierender Anblick: Die Lichtergruppe „Pendeloque“ taucht die Burg Wersau in verzauberndes, mystisches Licht. © lenhardt

Reilingen.„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen, der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.“ Hermann Hesses „Stufen“ könnten wie ein Firmament über dem stehen, was auf dem Gelände des ehemaligen Schloss Wersau gelungen ist:

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3424 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 16.07.2018