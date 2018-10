Einmal quer durchs Strafgesetzbuch gebrettert

Reilingen.Ein 41-jähriger Mann befuhrt mit seinem BMW und Anhänger am Mittwoch, gegen 18 Uhr, den Hertenweg und bog hier in einen Feldweg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll er eine rasante Fahrweise gehabt und offenbar zwei spielende Kinder gefährdet haben.

Auf seine Fahrweise wurde der 41-Jährige von einem 35-jährigen Mann angesprochen, als dieser sein Gespann auf einem Grundstück parkte. Der 35-Jährige lief dann wieder zurück und der 41-Jährige soll anschließend wieder in Richtung Hertenweg gefahren und hierbei auf den 35-jährigen Fußgänger zugefahren sein.

Zur Seite gesprungen

Dieser wäre dann rechtzeitig zur Seite gesprungen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Danach soll der 41-Jährige aus seinem Fahrzeug ausgestiegen sein, worauf es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Männern kam. Der 35-Jährige wurde hierbei leicht am Arm verletzt. Anschließend stieg der 41-Jährige erneut in sein Auto und fuhr in Richtung Hockenheimer Straße davon.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Hockenheim den 41-Jährigen, auf den die Personenbeschreibung zutraf, zu Fuß in der Hauptstraße feststellen und kontrollieren.

Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme widersetzte sich der 41-Jährige, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Ein 47-jähriger Polizeibeamter wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Mit Alkohol und ohne Führerschein

Ein durchgeführter Atemalkoholtest im Revier Hockenheim ergab einen Wert von knapp einem Promille. Außerdem bestand der Verdacht der Drogenbeeinflussung, weshalb dem 41-Jährigen Blutproben entnommen wurden. Zudem stellte sich bei der Befragung heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war.

Der 41-Jährige wurde wegen Straßenverkehrsgefährdung, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Trunkenheit im Verkehr, Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen gegen den renitenten Autofahrer dauern an.

Zeugen gesucht

Zeugen der Vorfälle, die entsprechende Hinweise machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neulussheim unter der Telefonnummer 06205/3 11 29 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018