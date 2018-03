Einnahmeplus reicht nicht für positiven Saldo

Anzeige

Nicht gefallen wollten Petzold die „extrem gestiegenen finanziellen Anforderungen im Sozialbereich“ und die sehr hohen Personalkosten. Sie wiederholte ihre Forderung nach einem strengeren Maßstab im Personalmanagement.

Sorgen bereiten der Freien Wählerin die ungewissen finanziellen Herausforderungen, namentlich die ins Haus stehende Sanierung des Grundwassers in Folge des Brandschadens vor zehn Jahren – vier Millionen Euro wollen finanziert sein: „Wir werden nicht in der Lage sein, für diese Kosten aufzukommen.“

Erfreulich ist für sie hingegen die Zusage, eine Gemeinschaftsschule errichten zu dürfen, auch wenn diese mit Kosten von rund 3,8 Millionen Euro verbunden ist. Allerdings, die Gemeinde darf auf Zuschüsse in Höhe von einem Drittel rechnen, auch wenn diese wohl erst ab 2021 fließen und von Reilingen zwischenfinanziert werden müssten.

„Unsere Fraktion wird auch weiterhin den Aufschwung in unserer Gemeinde unterstützen“, stimmte Petzold dem Haushalt zu und forderte für die Zukunft ein transparentes, nachvollziehbares, bezahlbares und nachhaltiges Wirtschaften.

Land bei Betreuung in der Pflicht

Angesichts des Haushaltsvolumens und der geplanten Investitionen hielt Dieter Rösch (SPD) das negative ordentliche Ergebnis von 480 000 Euro für gerade noch vertretbar. Sorge bereiten ihm eher die strukturellen Probleme, die hinter dem Defizit deutlich werden.

Bei steigenden Einnahmen, sowohl der Anteil an der Einkommenssteuer als auch das Aufkommen aus der Gewerbesteuer haben deutliche Zuwächse, steige die Steuerkraft der Gemeinde, was wiederum sinkende Zuweisungen bedeute, doch bleibe unterm Strich ein kräftiges Plus. Gleichzeitig, so Rösch, stiegen die Personalkosten um 20 Prozent auf nunmehr 3,5 Millionen Euro, was in erster Linie dem Betreuungsbereich geschuldet sei. Diese Steigerung bei der Kinderbetreuung sei nur zu schultern, so der Sozialdemokrat, weil die Einnahmen dank der guten Konjunktur steigen. Weitere Mehrausgaben in diesem Bereich seien nicht mehr finanzierbar, sah Rösch das Land in der Pflicht. Gar nicht ausmalen wollte er sich, was auf die Gemeinde zukomme, sollten die Einnahmen zurückgehen. Die Investitionen in den Umbau der Schillerschule zur Gemeinschaftsschule hielt Rösch für angemessen, zumal sie von entscheidender Bedeutung für die Sicherung des Schulstandorts seien. Begrüßt wurde von Rösch das geplante Blockheizkraftwerk und bezweifelt die geplante Investition von 900 000 Euro in die Hockenheimer Straße, hier hielt er den Ansatz für nicht ausreichend.

Sorge bereitet ihm, dass die Einnahmen zur Finanzierung des Haushalts nicht ausreichen, Grundstückserlöse notwendig seien – „eine einmalige Quelle“. Und auch Rösch wollte nicht ausschließen, dass die Gemeinde an den Folgen des Brandschadens von vor zehn, der nun anstehenden Sanierung des Grundwassers, beteiligt werde. Was der Gemeinde zwingend eine Ausgabendisziplin vorschreibe, weitere Investitionen dürften erst in Angriff genommen werden, wenn die laufenden abgerechnet sind, stimmte Rösch dem Haushalt zu.

In Straßenbeleuchtung investieren

Auch Peter Kneis (CDU) legte den Finger in die Wunde Finanzierungslücke. Zum Glück würde das Defizit von 480 000 Euro durch außerordentliche Erträge in Höhe von gut 300 000 Euro gemildert, dennoch, ein Griff in die Rücklage sei notwendig. Auch in den Folgejahren, so der Christdemokrat, müsse mit hohen Ausgaben und damit einhergehenden Defiziten gerechnet werden. Dem gestiegenen Gewerbesteueraufkommen und den sprudelnden Anteilen an der Einkommenssteuer stünden laut Kneis „einige große Posten auf der Ausgabenseite“ gegenüber.

An erster Stelle nennt er hierbei die „stark gestiegenen Kosten für die Kinderbetreuung“. Doch diese finden seine Zustimmung, „hier zu sparen, wäre aus unserer Sicht falsch“. Der neue Kindergarten sei bereits jetzt voll belegt und zeige, wie wichtig der Schritt in Richtung kommunaler Kindergarten gewesen sei.

Erfreulich findet Kneis, dass im laufenden Jahr keine Kreditaufnahmen eingeplant sind und es auch in den Folgejahren voraussichtlich möglich ist, die Verschuldung deutlich zurückzuführen.

Notwendige Investitionen sieht der Christdemokrat im Erhalt des historischen Dorfgemeinschaftshauses und in den Baumaßnahmen für die Gemeinschaftsschule. Wobei er auf das Vertrauen der Eltern aus Reilingen und der Verwaltungsgemeinschaft setzt, ihre Kinder auf die Schillerschule zu schicken.

Zwei Bitten hatte Kneis an die Verwaltung – noch in diesem Jahr rund 450 000 Euro für den Austausch der Straßenbeleuchtung einzustellen, es winke eine Förderung von bis zu 30 Prozent, und sukzessive die Dienstfahrzeuge der Gemeinde durch Elektroautos zu ersetzen.

„Der Sparansatz soll auch in Zukunft beachtet werden“, fordert Kneis, der für die CDU dem Haushalt zustimmte.

Risikofaktor Gemeinschaftsschule

Nach wie vor seien die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gut, urteilte Jens Pflaum (FDP), der dennoch viel Licht und Schatten im Haushalt ausmacht. So würden die hohen Einnahmen Investitionen erlauben, die gut für die Entwicklung seien und von denen alle profitierten. Gleichzeitig seien viele freiwillige Leistungen von den Einnahmen abhängig, die die Gemeinde nicht beeinflussen könne. Besonders kritisch sei hierbei, dass der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen, die Gemeinde nicht in der Lage sei, einzusparen um in guten Zeiten die Rücklage zu füllen.

Als besonders bedenklich erschienen dem Liberalen die hohen Investitionen in die Gemeinschaftsschule, die er als „riskant“ beurteilt. Weshalb er Verwaltung und Bürgermeister aufforderte, den Gestaltungsspielraum der Gemeinde an Notwendigkeiten auszurichten und insbesondere in die Umwelt, den Netzausbau und den demografischen Wandel zu investieren. Ziel müsse es sein, die Schulden weiter zu reduzieren.

Immerhin, rechnete Pflaum vor, im Vergleich mit den Nachbargemeinden Altlußheim und Neulußheim sei die Verschuldung der Gemeinde wesentlich schlechter. „Dies muss uns bewusst sein“, forderte Pflaum eine strikte Ausgabendisziplin, die Unterscheidung von Notwendigem und Wünschenswertem. Dennoch stimmte er dem Haushalt zu, wohl wissend, dass er nicht ausgeglichen ist.

Datenverkehr ausbauen

Angesichts der weiterhin anhaltenden Niedrig-Zins-Phase hielt Jochen Rotter (Grüne) die geplanten Investitionen der Gemeinde für richtig. Insbesondere die geplante Sanierung der Hockenheimer Straße fand angesichts des zunehmenden Verkehrs eine Zustimmung, zumal mit ihr der barrierefreie und sichere Umbau der Bushaltestelle einhergehen soll. Gleichzeitig fordert der Grüne Investitionen in den Datenverkehr, begrüßte er die Aufwendungen für den Ausbau des schnellen Datennetzes. Davon profitiere auch die Umwelt, wenn beispielsweise die Gemeinderatsunterlagen digital ver- sendet würden.

Begrüßt wurden von Rotter die Investitionen in die Gemeinschaftsschule und den Ausbau der Kinderbetreuung. Mittlerweile, rechnete er vor, seien rund 2,5 Millionen Euro an Zuschüssen für die Kindergärten eingeplant, wovon das Land rund eine Million Euro übernehme.

Rotter forderte die Verwaltung auf, bei künftigen Bündelausschreibungen Biogas und Ökostrom als Variablen aufzunehmen, und begrüßte das von seiner Fraktion geforderte und nun geplante Blockheizkraftwerk zwischen Schillerschule und Mannherz-Halle. Eine Entlastung für die Umwelt und eine Investition, die sich rechne, wie der Grüne auch den Ausbau der Elektromobilität durch die Gemeinde aus gleichen Gründen forciert sehen will.

Zwar sei der Haushalt nicht ausgeglichen, so Rotter, doch würden Schulden abgebaut und in die Zukunft investiert, weshalb seine Fraktion dem Zahlenwerk zustimme. Aber auch Rotter wollte sich nicht ausmalen, was auf die Gemeinde zukommt, wenn Steuereinnahmen und Landeszuschüsse wegbrechen. Weshalb er abschließend eine Klausurtagung für die Aufstellung des nächsten Haushaltes forderte, bei der alles auf den Prüfstand müsse.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.02.2018