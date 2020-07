Endlich freie Fahrt nach 16 Monaten Sperrung

Reilingen.Es ist vollbrach: Die Baustelle in der Hockenheimer Straße ist Geschichte. Seit Montag gilt nun wieder freie Fahrt. Auch der ÖPNV mit den Buslinien 717 und 718 ist wieder wie gewöhnlich an den Haltstellen der Hockenheimer Straße unterwegs, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung bekanntgibt. Mit dem Beginn der Arbeiten im Februar 2019 endet damit die Sanierung der Nord-Süd-Achse der Gemeinde.

Die Tiefbaumaßnahme Hockenheimer Straße hatte in den zurückliegenden 16 Monaten den innerörtlichen Verkehr erheblich beeinträchtigt. Nicht immer folgten die Auto- und Lkw-Fahrer den offiziellen Umleitungsstrecken und belasteten die angrenzenden Ortsstraßen, insbesondere im Neubaugebiet „Herten II“.

Einzig die Haltestelle gegenüber dem Rathausgebäude ist noch nicht fertig, was auch in der Gemeinderatssitzung vom 22. Juni negativ von den Räten angemerkt wurde. Dort werden nun die Pflasterarbeiten in den kommenden Wochen noch folgen. Die Ersatzhaltestelle ist vor dem Gebäude der Hockenheimer Straße 18 zu finden. zg/jd/vas

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 03.07.2020