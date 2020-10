Entdeckungstour mit Förster

Kreis.Das Kreisforstamt hat als untere Forstbehörde den gesetzlichen Auftrag, aktiv Umweltbildung zu betreiben. Deshalb gibt es Waldpädagogik von und mit dem Förster und der Försterin im Rhein-Neckar-Kreis für jede Altersgruppe. Besonders im Fokus stehen Schüler von Grund- und weiterführenden Schulen, die so mehr über das Ökosystem Wald und die Forstwirtschaft erfahren.

„So können die Grundzüge der nachhaltigen Forstwirtschaft direkt draußen im Wald kennengelernt werden. Unsere Förster und Försterinnen bieten darüber hinaus regelmäßig Waldführungen zu Spezialthemen an oder einfach nur, um die Natur zu genießen. Die Veranstaltungen sind für Kindergärten und Schulen kostenfrei“, teilt Diana Neuhauser, Leiterin des Referats „Wald und Gesellschaft“ im Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises, mit.

Spielebox vermittelt Wissen

Die vielfältigen Funktionen des Waldes vermittelt auch die Waldbox. Sie ist ein vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) in Auftrag gegebenes Projekt mit dem Ziel, kleinen und großen Menschen den Lebensraum Wald näherzubringen. Die Waldbox beinhaltet für alle Altersstufen waldpädagogische Spiele und Projekte zu den häufigsten Themen-Zusammenhängen mit dem Wald: Boden, Klima, Wissenschaft, Vielfalt, Holzwerkstatt, Waldküche und -feuer, Kunst sowie Tiere.

Ob mit oder ohne Waldbox bietet das Kreisforstamt Veranstaltungen an, je nach individuellen Wünschen, Themenvorstellungen und zur Verfügung stehender Zeit. Erfahrungsgemäß dauern die meisten zwischen zwei und drei Stunden. „Wir freuen uns ganz besonders über Gruppen, die regelmäßig in den Wald kommen. Bei mehrtägigen Projekten oder Waldtagen bleibt der Wald besser in Erinnerung und es bietet sich Zeit, um ihn richtig gut kennenzulernen“, berichtet Neuhauser.

Oft orientieren sich die Themen an den aktuellen Lehrinhalten und können im Wald praktisch vermittelt werden. Gerne stellt das Kreisforstamt eine passende Waldpädagogikveranstaltung zusammen. Hier können auch konkrete Terminvorstellungen abgestimmt werden. Das Kreisforstamt empfiehlt, mehrere Veranstaltungen im Jahr zu buchen, um den Wald im Verlauf der Jahreszeiten zu beobachten. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 06.10.2020